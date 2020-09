Westerwolde lijdt onverdiende nederlaag in en tegen Weerdinge

WEERDINGE – In een wedstrijd, die het bekijken meer dan de moeite waard was en waarin twee ploegen de nodige inzet toonden de punten naar zich toe te trekken, leed Westerwolde vanmiddag een 2 – 1 nederlaag in en tegen Weerdinge.

Was Westerwolde een jaar geleden Weerdinge in Vlagtwedde nog met ruime cijfers de baas, dit keer keerden de mannen van trainer Richard Streuding dus puntloos huiswaarts. Over de gehele wedstrijd gezien was dit onverdiend, maar om een wedstrijd als deze winnend over de streep te trekken moeten de kansen wel beter benut worden en moet je soms ook een beetje geluk hebben. En aan beide zaken ontbrak het Westerwolde op sportpark De Luwte in Weerdinge deze middag op een jammerlijke manier.

De thuisploeg onder leiding van hun nieuwe trainer Edwin Drenth begon voortvarend aan de wedstrijd en oefende meteen veel druk uit op de defensie van Westerwolde, deze middag weer onder leiding van Rik te Velde. Toch bleven de Vlagtwedders vrij gemakkelijk overeind en kwamen zelfs aan de leiding. Het was René v.d. Laan die in de 38e minuut vanaf links de bal met een heerlijk indraaiend effect over keeper Jari Lubbers van Weerdinge in de verre bovenhoek deed ploffen: 0 – 1. Westerwolde kwam steeds beter in de wedstrijd en kreeg in dit eerste bedrijf onder andere via Mark Geukes en Frank Riks nog een aantal reële kansen. Gescoord werd er echter niet meer, want ook Weerdinge wist een aantal kleine kansen niet te verzilveren. En dus kon de deze middag enigszins warrig fluiten arbiter van Driel met een 1 – 0 voorsprong voor de gasten voor de rust fluiten.

In de tweede helft eenzelfde spelbeeld als voor de rust. Het spel golfde op en neer en beide ploegen kregen een aantal kansen, welke aanvankelijk zonder succes werden afgerond. Totdat in de 64e minuut de geheel vrijstaande Patrick Lassche met een voorzet op maat vanaf rechts werd bereikt. Met een heerlijke halve omhaal en daardoor op zich het mooiste voetbalmoment van deze middag, schoot hij de bal namens Weerdinge onhoudbaar voor doelman Rudie Bergman diagonaal in de verre hoek: 1 – 1. Na deze gelijkmaker gingen beide ploegen nog meer op de aanval spelen, hetgeen tot diverse grotere en kleinere kansen leidde. Een vrije trap van René v.d. Laan, een meter of twintig van het doel, spatte in de 80e minuut uiteen op de paal. Waar Westerwolde dus het geluk niet kon afdwingen, benutte Jaimy Wessels namens Weerdinge in de 85e minuut wel een toegekende vrije trap en wist daarmee de wedstrijd te beslissen. Beheerst krulde hij de bal vanaf de rand van het strafschopgebied over de muur van Westerwolde, waarna het leer tot vreugde van geheel (?!) Weerdinge in de linkerhoek tegen de touwen vloog. De Vlagtwedders probeerden daarna uit alle macht nog de gelijkmaker te forceren, maar gebrek aan scherpte en de nodige rust zorgden ervoor dat de drie punten deze middag in Weerdinge bleven.

Al met al dus een sneue nederlaag voor een dapper strijdend Westerwolde. Lang kan men echter niet bij de pakken neerzitten, want volgende week wacht op sportpark De Barlage in Vlagtwedde de confrontatie met SPW. Op voorhand al een belangrijk treffen, want de Stadskanaalsters verloren eveneens hun eerste wedstrijd in de voor hen nieuwe derde klasse en wel met 4 – 0 van Gieten. Maar als Westerwolde volgende week de wedstrijd net zo strijdbaar benadert als vandaag, dan kan de eerste overwinning van het seizoen hopelijk wel worden gevierd.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes (70e min. Thorben Hulsman) – Rik te Velde – Rudolf Riks (C) – Elroy v.d. West – Arjen Heidekamp – Frank Riks – Merill Wakker – Thom Postma (65e min. Merijn te Velde) – Brian Kuiper (80e min. Julian Smid) – René v.d. Laan Scheidsrechter: dhr. G.G. van Driel

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 60 (waarvan 40 uit Vlagtwedde)

Ingezonden door Harm Jan Pleiter