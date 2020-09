Wethouder Erich Wünker onthult monument als herinnering aan hotel De Witte Zwaan

OOSTWOLD – Wethouder Erich Wünker van Oldambt onthulde gistermiddag op de T-splitsing van de Hoofdstraat met de Goldhoorn en Noorderstraat in Oostwold een monument dat herinnert aan het voormalig hotel De Witte Zwaan.

Op 12 juni 1912 werd de Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen (OG) opgericht. Tot aan 1948 zou zij mensen en goederen tussen Ter Apel en Delfzijl vervoeren. Vanwege haar (lage) snelheid werd de tram ook wel Ol Graitje genoemd.

Op de opvallend lege plek middenin het dorp op het kruispunt Hoofdstraat, Goldhoorn en Noorderstraat stond vroeger Hotel de Witte Zwaan. Dit hotel is omstreeks 1970 afgebroken. Het was net als de Twee Oldambten een trefpunt in Oostwold waar allerlei activiteiten plaatsvonden. Zo was het een halteplaats voor de stoomtram. Daarnaast vonden er ook de zittingen van de Boerenleenbank plaats en was het op zaterdagmorgen een sociëteit van boeren. Lange tijd was het ook de plaats waar mensen uit de regio in het weekend bijeenkwamen voor de dansavonden.

Meerdere functies

De Witte Zwaan was niet echt een gelegenheid voor arbeiders. Toch ontwikkelde het zich tot een trefpunt voor het dorp. Zo werden er in samenwerking met andere uitbaters bevrijdingsfeesten gehouden, omdat de zaal te klein was voor het hele dorp. Ook kwam er regelmatig een hengst om de naburige merries drachtig te maken. En boeren die zondags ter kerke gingen, lieten hun arbeiders bij het hotel op hun geparkeerde koetsen passen, waarbij tegenspraak geen optie was. (Bron: https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/de-witte-zwaan-oostwold)

Herinneringen

Het hotel werd omstreeks 1970 afgebroken. Om het hotel in herinnering te houden werd er een monument geplaatst. Dit monument is op initiatief van Dorpsbelangen Oostwold volledig gerenoveerd. Op de oorspronkelijke witte betonplaten zijn foto’s met teksten en gedichten van Derk Siebolt Hovinga aangebracht. Ook zijn er nieuwe bankjes geplaatst en is de boel opnieuw bestraat. Dit is mogelijk gemaakt door bijdragen van Leader Oost-Groningen, Loket Leefbaarheid, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Oldambt.

Gistermiddag werd het “nieuwe” monument door wethouder Erich Wünker onthuld. Een draaiorgel zorgde daarbij voor vrolijke klanken en Jur Roelofs droeg als Derk Siebolt een gedicht voor.

Foto’s: Hemmo Kuiper

