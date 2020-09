Acht en vier jaar cel voor overval op inwoner van Bourtange

BOURTANGE, GRONINGEN – De daders van de gewelddadige roofoverval in Bourtange moeten acht en vier jaar de gevangenis in. Tegen een derde verdachte is zes maand jeugddetentie geëist.

Vandaag deed de rechter uitspraak in de zaak van de woningoverval op 27 september 2019. Toen werd een 66 jarige man uit Bourtange rond 02:30 uur in zijn slaap overvallen en mishandeld. Hij werd geslagen, geschopt en door glas over de grond gesleept. Het slachtoffer lijdt aan een spierziekte, waardoor hij zich op het moment van de overval niet kon verweren. Hij raakte bij deze gewelddadige overval gewond en moest zich in het ziekenhuis laten behandelen aan zijn verwondingen. De man houdt er vermoedelijk blijvend letsel aan over.

De officier eiste donderdag 27 augustus in de rechtbank in Groningen vijf jaar gevangenisstraf en TBS tegen een 39-jarige veelpleger uit Sappemeer. De zaak tegen de 34-jarige medeverdachte werd toen aangehouden in verband met een wrakingsverzoek van de verdediging. Op 7 september werd deze zaak hervat. De Officier van Justitie eiste voor deze verdachte vier jaar gevangenisstraf en gedwongen behandeling. Deze verdachte heeft, evenals de 39 jarige, een omvangrijk strafblad.

Vandaag was de uitspraak. De man uit Sappemeer moet acht jaar de cel in. De 34 jarige man uit Deventer conform de eis: vier jaar.

De derde minderjarige verdachte (17) is een bekende van het slachtoffer. Hij moest zich voor de kinderrechter verantwoorden. Tegen hem is zes maand jeugddetentie, met een proeftijd van twee jaar geëist.

Laffe daad

“Een laffe en verwerpelijke daad, die verdachten zeer kwalijk te nemen valt”. Zo omschrijft de officier de woningoverval op een slachtoffer uit Bourtange, een man op leeftijd met diverse ernstige aandoeningen. De nietsvermoedende slapende bewoner zag zich midden in de nacht met de verdachte geconfronteerd en zonder dat hij zichzelf ook maar enigszins heeft kunnen verweren, werd hij hevig mishandeld en voor dood achtergelaten. Het slachtoffer heeft door het geweld meerdere botbreuken in het gezicht opgelopen, en oogletsel waardoor hij aan een oog nog maar met 25 procent ziet. De gevolgen voor het slachtoffer zijn groot. Hij kan zijn hobby’s niet meer beoefenen en hij ondervindt een verlies aan zelfredzaamheid, gevoel van veiligheid en sociale contacten.

De buit bestond uit wat geld, portemonnees en pasjes, een auto die later gedumpt is, en sieraden. Sieraden die voor het slachtoffer van grote emotionele waarde waren.

Klik HIER voor ons artikel van 28 augustus.