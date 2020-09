Bijeenkomst ‘Voedend Eten’ in Veendam

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 21 september 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het wordt nog maar eens een zonnige dag en zo goed als onbewolkte dag. Er is ook maar een zwakke tot matige wind, eerst uit het noordoosten en vanmiddag uit het oosten. De lucht is droog en vrij warm, de maximumtemperatuur is vanmiddag 23 graden.

Vanavond en vannacht blijft het helder, maar vannacht is er kans op mistbanken bij minimumtemperaturen van 6 tot 8 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en morgenochtend is het heel rustig, morgenmiddag- en avond komt er een zwakke zuidenwind. Maximum morgen opnieuw rond 23 graden.

Woensdag begint met wat zon maar het raakt bewolkt en er is later kans op buien. Maximum dan nog rond 21 graden, maar na woensdag geleidelijk dalend tot ongeveer 15 graden. Vooral vrijdag en zaterdag lijken heel wisselvallig te worden met geregeld regen.