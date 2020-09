Competitiewedstrijd Gasselte – Veelerveen eindigt in 6-2

GASSELTE, VEELERVEEN – Op zondag 20 september was het de eerste competitiewedstrijd voor VV Veelerveen. Op het zonnige sportpark in Gasselte waren veel toeschouwers om de eerste competitiewedstrijd van de beide ploegen te zien.

In de eerste helft stond VV Veelerveen met 3-0 achter. Het waren goede counteraanvallen van GKC. Het 2e doelpunt van GKC was een geweldige goal; een lob over de keeper Tom Vierhouten van Veelerveen. Er waren ook kansen voor Veelerveen maar helaas werden die niet benut.

De tweede helft waren er twee gemakkelijk gegeven penalty`s. Eentje voor Veelerveen die benut werd door Jelle Oost. De penalty van GKC werd in eerste instantie gestopt door de keeper van Veelerveen Tom Vierhouten, maar de scheidsrechter besloot de strafschop over te laten nemen omdat Vierhouten volgens hem eerder bewoog. In tweede instantie ging de penalty er feilloos in. De wedstrijd eindigde in 6-2 voor GKC. Jelle Oost maakte 2 doelpunten.

Ingezonden door Tedo Swarts