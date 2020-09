Groningse 65-plussers hebben relatief vaak ernstig valongeluk

GRONINGEN – In de provincie Groningen worden 65-plussers -relatief gezien- vaak opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een val. In de provincie worden 3% meer incidenten gemeld dan elders in Nederland. De grootste uitschieter is Stadskanaal: ernstige valincidenten vinden hier 15% vaker plaats. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Stannah naar valincidenten, op basis van de meest recente CBS-data.



Groningen in top 3 provincies meeste valincidenten

Jaarlijks worden er in Nederland 151 ziekenhuisopnames per 10.000 65-plussers gemeld als gevolg van een accidentele val. Ondanks dat ernstige valincidenten onder 65-plussers overal in Nederland voorkomen, zijn er verschillende provinciale en lokale trends te zien.



Zo is het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames per jaar door een valongeluk relatief hoog in Groningen (156 per 10.000 senioren). Alleen in Noord-Holland (176) en Zuid-Holland (161) is dit aantal hoger terwijl ouderen in Zeeland (98) en Flevoland (111) juist het minst vaak een ernstig valincident hebben.



Meeste ziekenhuisopnames na val in Stadskanaal en Groningen

Ook op gemeentelijk niveau zijn er grote verschillen, blijkt uit het onderzoek. Zo vinden in de provincie relatief de meeste ernstige incidenten plaats in Stadskanaal (174 per 10.000 senioren). Dit is 15% hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook in de provinciale hoofdstad Groningen (172) en in Veendam (164) is dit aantal ziekenhuisopnames hoog.



Binnen de provincie lijken ouderen in Loppersum het minst vaak hun evenwicht te verliezen met ernstige gevolgen. Hier worden jaarlijks ‘slechts’ 131 valincidenten gemeld per 10.000 65-plussers. Ook worden er relatief weinig senioren uit Westerkwartier (134) en Het Hogeland (135) opgenomen na een accidentele val.



Meer informatie over het onderzoek is te lezen op https://www.stannah.nl/valpreventie-ouderen-ultieme-gids/#valpreventie-in-cijfers

Ingezonden