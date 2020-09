“Groningse sporters zoeken sponsoring”

GRONINGEN – Het mag eigenlijk geen nieuws heten: wie sport zegt, zegt sponsoring. Iedere club is continu op zoek naar sponsoren. Maar er is ook een naamloze club sporters in Groningen die uw hulp misschien wel het hardst nodig heeft: de sporters van STOOT.

In de provincie Groningen zijn er helaas honderden jongvolwassenen voor wie het plezier van sporten niet vanzelfsprekend is. Door psychische problemen, zoals ADHD of depressie. Dak- of thuisloosheid. Verslaving. Negatieve jeugdervaringen die leiden tot angst, schaamte en onzekerheid. Daarom wil maatschappelijke sportorganisatie STOOT jongens en meiden via sport de kracht in zichzelf laten ontdekken.

Rosanne Roeles, co-founder: “Sporten heeft ontzettend veel voordelen! Je werkt samen aan een gezonde levensstijl, zit lekkerder in je vel en ontmoet nieuwe mensen! Het doet ontzettend veel voor iemands zelfontplooiing. Daarom willen we zo veel mogelijk jongvolwassenen deze kans bieden.”

STOOT gaat in sportparticipatieprojecten twaalf weken intensief aan de slag met de deelnemers. Via het sporten leert een ieder bijvoorbeeld op elkaar te bouwen, grenzen aan te geven en doorzettingsvermogen. Wanneer alle onderdelen behaald zijn, en de deelnemers dus hun commitment hebben getoond, krijgen ze een jaarlidmaatschap van een Groningse sportvereniging cadeau. In dit jaar worden ze ook intensief begeleid, zodat ze daarna klaar zijn om (weer) op eigen benen te staan.

Fanclub gezocht

Deelname aan een sportparticipatieproject inclusief een jaarlidmaatschap voor een sportvereniging is echter niet gratis. Daarom is STOOT op zoek naar bedrijven die geloven in de kracht van sport! Trouwe fans die een sporter (deels) willen sponsoren. Benieuwd hoe u iets kan bijdragen? Kijk op: www.challenge50.nl

Ingezonden