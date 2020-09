Het Tuinpad op – In Nachbars Garten organiseert de herfsttuinen marathon

GRONINGEN, DRENTHE, DUITSLAND – Op 3 en 4 oktober wordt de Herfsttuinen marathon gehouden.

Het Tuinpad op – In Nachbars Garten zet zich in voor het open stellen van bezienswaardige particuliere tuinen en wil de aandacht vestigen op bijzondere openbare tuinen en parken. De openstelling van particuliere tuinen is in vele Europese landen inmiddels een bekend fenomeen, maar Het Tuinpad op – In Nachbars Garten is uniek omdat deze stichting grensoverschrijdend werkzaam is, nl. in Groningen, Drenthe en Noordwest Duitsland.

Tweejaarlijks wordt er een kleurrijke tuinengids uitgegeven. De tweetalige (Nederlands en Duits) gids biedt veel informatie over 120 aangesloten de tuinen. Nieuwe tuinen worden na aanmelding door een tuinencommissie gekeurd op gastvriendelijkheid, (planten)kennis van de eigenaar, staat van onderhoud en belevingswaarde van de tuin. Na goedkeuring wordt de tuin iedere drie jaar opnieuw bezocht om de kwaliteit (de bezienswaardigheid) van het tuinenbestand op peil te houden. De gids is veelal verkrijgbaar bij aangesloten tuineigenaren of via www.hettuinpadop.nl.

Naast het uitgeven van de tuinengids worden er door de stichting jaarlijks een aantal “tuinenmarathons” georganiseerd. Tijdens een tuinenmarathon kunnen tuinliefhebbers zonder een vooraf gemaakte afspraak een selectie van de tuinen bezoeken. De volgende herfsttuinen marathon is op 3 en 4 oktober. Deze tuinen openen van 11.00 – 17.00 uur de tuinpoorten.

De entree is soms gratis, soms wordt een vrije gift op prijs gesteld of er wordt entree gevraagd.

De lijst met deelnemende tuinen wordt voortdurend bijgewerkt en is te vinden op www.hettuinpadop.nl onder tuinagenda. Op deze site staan ook gedetailleerde beschrijvingen van de tuinen.

Voorlopige deelnemerslijst herfsttuinenmarathon 2020, stand 21-9-2020

Tijdens de Herfsttuinenmarathon van 11.00 – 17.00 uur, kunt u de mooiste tuinen van Het Tuinpad Op/In Nachbars Garten bezoeken. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

50 Blijham, De Houtstek, Bouwteweg 2

65 Bunne, Tuin van de Tijd, Paasveen 2

75 De Wilp, Lianne’s Siergrassen, Jan Gosseswijk 31, alleen zaterdag

110 Eelde, Tuin Jan en Ivonne Wieringa, Zevenhuizerweg 18

115 Eenrum, De Kleine Plantage, Handerweg 1, alleen zaterdag

120 Eenrum, Arboretum Notoarestoen, Ernstheemsterpad

137 Erica, Het Amsterdamsche Veld, Peelstraat 70

138 Erica, De Hoftuin, Peelstraat 65

242 Holsloot, Groene Vingers, Schimmelarij 3

325 Leens, Landgoed Borg Verhildersum, Wierde 40

360 Meeden, Tuingoed Foltz, Hereweg 346

405 Nieuw Scheemda, de Witte Wolk, Hamrikkerweg 132

465 Oostwold, Tuinfleur, Nieuweweg 34

515 Pieterburen, Domies Toen, Hoofdstraat 76

535 Ruinen, De Luie Tuinman, Gijsselterweg 29

549 Sellingen, De Eendepoel, Ter Apelerstraat 42

575 Stadskanaal, The Stonefarm, Zijdstukkerweg 7

590 Uithuizen, Tuin de Winter, Talmaweg 39

608 Veenoord, De Tuinfluiter, Trekkenweg 13

615 Vlagtwedde, Arboretum Westeresch, Veelerweg 23

620 Vriescheloo, Kwekerij Jacobs, 5e Dalweg 4, alleen zaterdag

025 Aurich-Wiesens, Familie Knospe, Osterfeldstraße 57

035 Bad Zwischenahn, Park der Gärten, Elmendorfer Straße 40

164 Ganderkesee-Bergedorf,Stauden-Oase, Zur Feldhorst 11

198 Groß-Berßen, Familie Rolfes, Dorfstraße 13

260 Ihlow-Bangstede, Heidi Dreyer, Loogstraße 221

330 Leer, Schloss Evenburg, Am Schlosspark 25

340 Leer, Bürgergarten Pagels, Deichstraße 4

355 Lütetsburger Schlosspark, Lütetsburg, Landstraße 55

480 Papenburg, Arns Gartenidylle, Friedlandstraße 35

485 Papenburg, Ernst Naschke, Mittelkanal links 63

617 Staudengärtnerei Mühring, Westoverledingen-Völlenerfehn,

Hauptstraße 167

