Hospice Sint Maartenhuis blij met donaties K6 Tegen Kanker

WINSCHOTEN – Hospice Sint Maartenhuis in Winschoten is blij met de donaties van K6 Tegen Kanker.

Vanaf november 2019 tot en met augustus 2020 hield de stichting K6 Tegen Kanker acties voor het Hospice Sint Maartenhuis in Winschoten. Er werden tal van acties georganiseerd, o.a. ATB tochten, Spinning – marathon, Benefietconcert etc. Daarnaast waren er donaties en zetten andere mensen zich ook in voor K6.

Uiteindelijk konden met de gelden van K6 allerlei spullen worden aangeschaft, die het verblijf van de gasten van het Hospice en het werk van de vrijwilligers veraangenaamden. Bart Kruizinga, voorzitter van K6: “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen bij onze stichting betrokken zijn. Niet alleen wij als bestuur, maar al die vrijwilligers, deelnemers aan evenementen, mensen die zich op een andere manier liëren aan onze stichting. Het is geweldig. In alle jaren die we nu actief zijn voor meerdere goede doelen, hebben we al meer dan € 60.000 bijeengebracht. Overweldigend! Ook voor het Hospice, als je dan ziet wat je kunt bewerkstelligen met elkaar. Dat is gewoon fantastisch!”

Namens het Hospice bedankte Trijnko Pelgrim K6 voor hun inzet. Hij vertelde dat het bestuur en de vrijwilligers van het Hospice elke keer weer opkeken met wat K6 kwam aanbieden. En, het komt allemaal meer dan goed terecht.

Donaties:

Luxe koffiemachine

Laptop

Twee sta – op stoelen

Hele pand nieuwe vitrages en overgordijnen

Rolstoel

Verplaatsbare draaischijf

Twee leestafels

Rookschort

Tilriem

Op 1 oktober wordt de actieperiode van K6 Tegen Kanker voor het Hospice officieel afgesloten.