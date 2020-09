DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rhede/Brual

Tussen 11 en 14 september is vanaf de Dorfstraße in Rhede het plaatsnaambord van de gemeente Brual gestolen. Op het bord was ook in het plat Duits “Bruwoal” aangebracht. De politie zoekt getuigen van deze diefstal.

Aschendorf

Op 12 september is een groenstrook ter hoogte van een verenigingsgebouw aan de Bokeler Straße in Aschendorf ernstig beschadigd. Een automobilist, die vermoedelijk in de richting Papenburg reed, is daar links van de weg geraakt en heeft daarbij een stuk gras “omgeploegd”. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Papenburg

Donderdag kwam om 15.50 uur een onbekende automobilist op de Rheiderlandstraße in Papenburg, ter hoogte van “Tor 1” van de Meyer Werft, op de verkeerde weghelft terecht en reed daarbij tegen de buitenspiegel van een tegemoetkomende camper. Er ontstond schade ter hoogte van 500 euro. De automobilist is doorgereden.

De politie zoekt getuigen van een ongeval dat op 7 september plaats vond op de kruising van de Friederikenstraße met de Moorstraße in Papenburg. Daar zag een 42 jarige wielrenner een van rechts komende Mercedes over het hoofd. De bestuurder van de Mercedes heeft hulp aan de gewonde wielrenner geboden, maar er zijn door beide betrokkenen geen namen en adressen uitgewisseld. De politie zoekt getuigen van het ongeval en verzoekt ook de bestuurder van de betreffende Mercedes contact op te nemen.

Haren

Vanmorgen zijn bij een ongeval op de Daimlerstraße in Haren twee personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde om tien voor acht. De 18 jarige bestuurster van een VW Golf zag bij het passeren van een geparkeerde auto een tweede, daarachter geparkeerde auto over het hoofd. Dit kwam vermoedelijk door de laagstaande zon.

De VW Golf sloeg bij de aanrijding over de kop. Zowel de bestuurster als een 14 jarig meisje dat bij haar in de auto zat raakte gewond. Ze werden naar een ziekenhuis gebracht. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.