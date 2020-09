Nieuwe bioscoopzaal in De Klinker

WINSCHOTEN – De Klinker heeft er een nieuwe bioscoopzaal bij. In eerste instantie was het alleen mogelijk films te vertonen in de Rabozaal (kleine zaal), door een aantal aanpassingen en investeringen is het nu ook mogelijk films te draaien in de Grote Zaal. Aanstaande woensdag (23 september) is de eerste film in de Grote Zaal te zien, de eer gaat naar de kinderfilm ‘De Piraten van Hiernaast’. De film begint om 14.30 uur.

Steeds meer mensen weten de filmzaal in De Klinker te vinden. Naast films van de filmliga (elke dinsdagavond) is De Klinker afgelopen seizoen begonnen met het draaien van bioscoopfilms in de schoolvakanties. Dit blijkt een groot succes. ‘Het bioscoopbezoek is terug van weggeweest, daar waar de afgelopen jaren een daling te zien was door de komst van Netflix, Videoland, etc. is er nu weer een stijgende lijn te zien en daar spelen wij graag op in’, aldus Ingmar Scholte, hoofd bedrijfsvoering bij De Klinker. ‘De entourage was er al, dus met een kleine investering in beeld en geluid konden we al beginnen’.

Het is de bedoeling dat woensdag de vaste filmdag wordt, met ’s middags een kinderfilm en ’s avonds een film voor volwassenen. Welke film er te zien is, kunt u zien op de website indeklinker.nl. ‘Het is in de filmwereld helaas niet mogelijk een maandplanning te maken, we moeten wekelijks afwachten welke film we mogen vertonen, maar dat er een film draait is in ieder geval zeker’.

De eerste film die vertoond wordt in de Grote Zaal is de kinderfilm ‘De Piraten van Hiernaast’ op woensdagmiddag. Donderdag (24 september) is de film ‘De beentjes van St. Hildegard’ te zien. ‘Deze film draait al enkele weken en is steevast uitverkocht, vandaar dat we de film nogmaals hebben geprogrammeerd’.

Ingezonden