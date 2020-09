Start testen met voorrang voor zorg- en onderwijspersoneel

NEDERLAND – Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf vandaag, maandag 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest. Zorg- en onderwijspersoneel kan dagelijks tussen 07.30 en 20.00 uur via het telefoonnummer 0800-8101 een afspraak maken om met voorrang getest te worden.

Het is belangrijk dat alleen de mensen die in aanmerking komen voor prioriteit, gebruik maken van dit nummer. Daarom vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch én in de teststraat. Werkgevers zijn gevraagd om erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangsstraten te snel vollopen. Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg.



De voorrangsregeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

Bron: Rijksoverheid