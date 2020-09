Aantal meldingen met ruim 60% gestegen, ook meer ziekenhuisopnames

NEDERLAND – In de week van 16 tot en met 22 september meldden de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en 13.471 nieuwe personen die positief testten op COVID-19. Voor de derde week op rij is er een sterke toename in het aantal besmettingen. Ook het percentage positieve tests van de GGD testlocaties in afgelopen week ligt met 6,1% flink hoger dan de week ervoor. Het aantal afgenomen testen in de GGD teststraten is nagenoeg gelijk gebleven.

De provincies met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners, zijn Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, en Groningen. Het grootste aantal besmettingen per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar. We zien dat in alle leeftijdsgroepen het aantal besmettingen stijgt.

Gemelde ziekenhuisopnames, intensive care en overlijdens toegenomen

Het aantal meldingen van mensen die vanwege COVID-19 zijn opgenomen op de verpleegafdeling van een ziekenhuis, steeg in de afgelopen week naar 152 meldingen. De meeste ziekenhuisopnames in de afgelopen week waren in de leeftijdscategorieën 55 tot 84 jaar. De trend van meer ziekenhuisopnames in vergelijking met de week daarvoor komt overeen met de gegevens van Stichting Nice (Nationale Intensive Care Evaluatie). Stichting NICE meldt daarnaast ook een toename van het aantal mensen dat vanwege COVID-19 op de Intensive Care afdeling is opgenomen.

COVID-19 in verpleeghuizen

Het aantal meldingen van mensen met een vastgestelde COVID-19 besmetting in verpleeghuizen is de afgelopen week ook weer hoger dan de week daarvoor. In de GGD-regio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Hollands Midden en Amsterdam Amstelland werden de meeste positief geteste verpleeghuisbewoners gemeld. Er is een lichte toename in het aantal overlijdens in verpleeghuizen

Ruim 100.000 besmettelijke personen in Nederland

Als iemand het nieuwe coronavirus oploopt is deze persoon een tijd lang besmettelijk voor anderen. Op basis van verschillende gegevensbronnen over hoeveel mensen besmet zijn met het nieuwe coronavirus, kan een inschatting worden gemaakt van het aantal besmettelijke personen in Nederland en de waarden waartussen het zich waarschijnlijk bevindt. Volgens de laatste gegevens zijn er 104.437 besmettelijke personen in Nederland (range 68.745 – 143.705). Het aantal besmettelijke personen neemt sinds half juli rap toe: van een paar duizend besmettelijke personen in juli naar meer dan 100.000 in september.

Het reproductiegeval is met 1,33 minimaal veranderd ten opzichte van vorige week (bandbreedte 1,26 – 1,40), toen was het reproductiegetal 1,38. Het betrouwbaarheidsinterval ligt nog steeds in het geheel boven de 1. Het reproductiegetal van 1,33 betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 133 andere mensen die besmet worden.

Om verder verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Houd afstand. Werk vooral thuis. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Was regelmatig je handen, in ieder geval als je thuiskomt, na een toiletbezoek of als je gaat koken. Nies en hoest in je elleboog.

Bron: RIVM