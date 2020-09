GroenLinks vraagt naar rol provincie bij voorkomen toekomstige ‘zorgcrisis’

GRONINGEN –

Op 11 september jl. werd in het Dagblad van het Noorden een zorgwekkend toekomstscenario voor de zorg in het Noorden geschetst. De provincie Groningen kampt reeds met langere wachttijden dan de rest van Nederland, maar in de toekomst zullen de wachtlijsten verder toenemen en zal er sprake zijn van flinke personeelstekorten in de zorg.

De Statenfractie van GroenLinks vindt dit absoluut onwenselijk en wil van Gedeputeerde Staten weten of zij een rol voor zichzelf ziet weggelegd in het

bijsturen van dit negatieve scenario. Een mogelijk scenario voor het verminderen van toekomstige personeelstekorten ligt volgens de

fractie wellicht binnen het Nationaal Programma Groningen. In het provinciale deel van dit programma wordt onder andere aandacht besteed aan toekomstbestendige banen binnen de zorg.



GroenLinks wil graag weten of het Nationaal Programma Groningen meer jongeren in het MBO- en HBO-onderwijs kan stimuleren te kiezen voor een studie in de zorg. Dit zal woensdag in de provinciale commissievergadering aan de orde komen. Stephanie Bennett: ‘Er moet iets gebeuren, anders komt de zorg in onze provincie in het nauw’.

Ingezonden