Het is de week van de Vrede

NEDERLAND – Elk jaar is 21 september een bijzondere dag, dan is het de Internationale Dag van de Vrede. Sinds 1967 organiseert de Vredesorganisatie PAX in de week van 21 september de Week van de Vrede. Dit jaar, in 2020, wordt de Vredesweek gehouden van 19 t/m 27 september. De Verenigde Naties hebben sinds 1981 de 21e september uitgeroepen als dag van de wapenstilstand en geweldloosheid.

Vrede .. wat is dat eigenlijk? Als je in Google het woord Vrede intypt kom je vanzelf op Wikipedia terecht en daarin lees je onder andere dat het ‘wettelijke bescherming tegen wapengeweld’ betekent. Misschien een moeilijke zin maar voor veel mensen betekent het woord Vrede dat er geen oorlog is. Als er in Nederland over oorlog gesproken wordt dan denken we automatisch aan de Tweede Wereldoorlog en komen er woorden in ons hoofd naar boven als concentratiekampen, Anne Frank en Adolf Hitler.

Maar de oorlog van 1940-1945 is nu al 75 jaar voorbij. Er zijn niet zoveel mensen meer die deze oorlog als volwassen mens hebben meegemaakt en met de Duitsers leven we al heel lang in vrede. En toch zijn er nu overal op de wereld veel oorlogen. Hoe komt dat toch? Hebben ze daar op school niet gehoord van Adolf Hitler, hebben ze soms niet goed opgelet tijdens de les? Weten ze daar niets van de concentratiekampen of van Anne Frank? Hoe kan het toch dat daar oorlogen zijn terwijl Adolf Hitler al lang dood is? Wie is die oorlogen in landen zoals Syrië en Jemen toch begonnen, waarom en hoe kan dat toch?

Eigenlijk zou het veel beter zijn om op alle scholen in Nederland meer te leren over HOE oorlogen gemaakt worden. Ja.. ook al kun je het misschien niet goed voorstellen, maar elke oorlog wordt expres gemaakt, die komen niet vanzelf of per ongeluk. Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk om een oorlog te starten. Het oorlogsrecept is zo simpel dat je haast niet kunt geloven dat het iedere keer weer gebeurt, al eeuwen lang! De meest gevaarlijke wapens die gebruikt worden zijn namelijk niet de tanks, vliegtuigen, bommen of geweren maar dat zijn de leugens die vertelt worden. Elke oorlog begint met leugens en bedrog.

Vredesonderwijs is de beste manier om het dodelijke recept te leren herkennen en te begrijpen, alleen door kennis worden de mensen zo machtig dat ze de oorlogen kunnen voorkomen en dat het elke dag … de Dag van de Vrede is!

Ingezonden door Bert van Vondel