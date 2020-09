Hoe belangrijk is de zelfstandig winkelier voor Vlagtwedde?

VLAGTWEDDE – Blokker/Top1Toys Vlagtwedde doet mee aan het project: “de zelfstandige winkelier heeft meerwaarde”. Vanaf aanstaande maandag kunt u uw reactie schrijven in het grote Meerwaarde-boek.

Zelfstandig winkeliers zijn belangrijk voor Nederland. Ze ondersteunen veel plaatselijke activiteiten en verenigingen en zijn vaak actief in besturen. Dat vinden de betreffende winkeliers vanzelfsprekend. Maar juist omdat zij het vanzelfsprekend vinden is die inzet lang niet altijd voldoende bekend. Vandaar dat de winkeliers iedereen oproepen eens te beschrijven hoe belangrijk de zelfstandig winkelier is voor de buurt, wijk of stad. De reacties worden eind november aangeboden aan ’politiek Den Haag’. Bovendien worden alle reacties gebundeld tot een Guinness wereldrecord, de langste kartonnen slinger.

Reacties kunnen geschreven worden in een groot Meerwaarde-boek. Dat ligt van maandag 28 september t/m donderdag 1 oktober bij de Blokker/Top1 Toys aan de Wilhelminastraat 42 in Vlagtwedde. Je mag ze ook mailen naar blokkervlagtwedde@hotmail.com

In het grote Meerwaarde-boek zijn voorbeelden opgenomen van de vele activiteiten die door de winkeliers worden ondersteund. Nu krijgen de klanten en de (sport)verenigingen, scholen, bejaardenhuizen etc. die steun ontvangen, zelf de kans om aan te geven hoe belangrijk de zelfstandig winkelier is.

Guinness wereldrecord

Met het beschrijven van de Meerwaarde van de zelfstandig winkelier help je de winkeliers ook aan een Guinness wereldrecord. Ze verwachten zoveel positieve reacties te ontvangen, dat daarmee aan het eind van dit jaar de langste kartonnen slinger ter wereld gemaakt kan worden.

Meerwaarde zelfstandig winkelier benadrukken

De actie is een initiatief van het Vakcentrum, de branchevereniging voor zelfstandig ondernemers met een supermarkt, foodspeciaalzaak of een non-foodspeciaalzaak. Daar vallen ook franchisenemers onder. Zij maken gebruik van een landelijk merk, maar zijn wel zelfstandig ondernemer.

Volgens het Vakcentrum is het belangrijk dat men bij wet- en regelgeving, maar ook bij plaatselijke ontwikkelingen rekening houdt met zelfstandig winkeliers. Die zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de buurt, wijk of stad, zo stelt het Vakcentrum. Om hier meer bewustzijn voor te creëren, wil het Vakcentrum de gegeven reacties dan ook presenteren aan ‘politiek Den Haag’.

Ingezonden