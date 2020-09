Kermis Ter Apel gaat door

TER APEL – De kermis in Ter Apel gaat door.

Gisteren zou gestart worden met de opbouw van de kermis in Ter Apel. Alle voorbereidingen waren getroffen, er was reclame gemaakt en de corona protocollen nogmaals bekeken. Niets zou de kermis deze week in de weg staan.

Dit weekend bleek dat door acht ondernemers een procedure was gestart om de kermis uit het centrum van Ter Apel te krijgen. De reden is het tekort aan parkeerruimte en het coronavirus.

Vanmiddag stonden de partijen voor de rechter. De uitkomst is dat de kermis deze week gewoon door gaat. Wel wordt er gekeken of er in de toekomst in Ter Apel een andere geschikte locatie is voor de kermis, die elk jaar in combinatie met de Boeskoolmarkt plaats vindt. Deze markt, die dit jaar voor de 31 ste keer gehouden zou worden, is vanwege de coronaperikelen afgelast.

De kermis wordt van 24 tot en met 27 september op het Marktplein gehouden. In verband hiermee kan er op een gedeelte van het Marktplein niet geparkeerd worden. Het betreft het gedeelte van het Marktplein tussen de St. Luciastraat, Marktstraat, het gedeelte van de weekmarkt en de toegangsweg naar de supermarkt Jumbo (Nederveen Cappelstraat 41), geheten Markt. De wegafsluitingen worden aangegeven met stremhekken met borden C1 van het RVV 1990. De wekelijkse markt op donderdag zal wel gewoon plaatsvinden. (Bron: Gemeente Westerwolde)