Lokale ondernemer maakt overzettafel voor De Klinker

WINSCHOTEN – Het Coronavirus houdt ons allen nog steeds in zijn greep. Overal worden maatregelen getroffen om bezoeken zo veilig mogelijk te maken, zo ook in Cultuurhuis De Klinker. Om tijdens voorstellingen contact tussen mensen zoveel mogelijk te vermijden, zit er in de meeste voorstellingen geen pauze. Een drankje neemt u ‘gewoon’ mee de zaal in. Westerman Staal en apparatenbouw uit Winschoten heeft speciaal voor deze drankjes een overzettafel ontworpen.

De overzettafel is een tafel van aluminium die over de theaterstoel hangt. Westerman heeft het expliciet voor De Klinker ontworpen. Het eerste proefexemplaar is vandaag afgeleverd en met enkele aanpassingen zijn over twee weken 165 exemplaren gereed. Naast het drankje dat tegenwoordig mee de zaal in mag, zijn er allerlei andere maatregelen getroffen voor een veilig bezoek. Naast de ingang van De Klinker is inmiddels een grote tent neergezet waar een gezondheidscheck gedaan wordt, in de zaal zit u op 1,5 meter van andere bezoekers en er is een duidelijke looproute gecreëerd.

Ingezonden