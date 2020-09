Nog twee verdachten schietincident Kiel-Windeweer vast

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 22 september 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Er is vanochtend plaatselijk nog mist maar dat lost op en het wordt daarna een zonnige dag. En ook een warme, want de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Daarbij staat er een heel zwakke veranderlijke wind, later is er een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vanavond blijft het helder, vannacht komen er uit het zuiden enkele wolkenvelden. Morgenochtend is er soms zon en lokaal valt al een bui. Meer kans op buien is er morgenavond en woensdagnacht. Het wordt morgen nog vrij warm, met een maximum rond 21 graden en een matige zuidwestenwind.

Na morgen is het donderdag eerst droog met af en toe zon, ook dan is er de meeste kans op buien in de avond. Na donderdag is het wisselvalliger met regelmatig regen, en bovendien middagtemperaturen terugzakkend naar 13 a 14 graden.