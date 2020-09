Politie: Geen bewijs voor paardendiefstallen

OOST GRONINGEN – Volgens de politie is er geen bewijs voor paardendiefstallen.

Bericht van de politie: Wij ontvangen de laatste paar weken veel meldingen uit ons Oost Gronings gebied over verdachte situaties bij weilanden waar paarden in lopen. In de meeste telefoontjes wordt gezegd dat personen bezig zijn met voorbereidingen om de viervoeters te stelen. Wij hebben op de meldingen gereageerd maar tot nu toe hebben we geen concrete aanwijzingen dat er paardendieven actief zijn.

In de meldingen worden vaak auto’s beschreven en ook kentekens genoemd. Uiteraard zijn we blij met die informatie. De genoemde wagens zijn door ons op diverse manieren in de systemen bekeken en ook dat heeft tot nu toe geen verband gelegd met mogelijke paardendiefstallen. We hebben in ons gebied ook geen aangiftes van eigenaren over een of meerdere gestolen paarden.

Op social media zijn inmiddels talloze berichten geplaatst – en gedeeld – over de vermeende diefstallen. Er worden auto’s en personen beschreven en kentekens gepubliceerd. Ook wordt opgeroepen zoveel mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen. Met dat laatste kunnen wij het in algemene zin natuurlijk alleen maar eens zijn. Het wordt anders als er door deze berichten mensen in een kwaad daglicht komen te staan. Er is bij ons zelfs al een melding van een automobiliste die door enkele personen als verdacht werd gezien en werd klem gereden. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

Tot nu is er bij ons dus geen concrete informatie dat er paarden worden gestolen of dat daar serieus pogingen voor zijn ondernomen. Laat u dat niet weerhouden ons te bellen als u inderdaad iets verdachts ziet. Dat kan via 0900-8844 en bij spoed via 112.