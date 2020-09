Stichting Welzijn Westerwolde organiseert eigen activiteit in de Week tegen Eenzaamheid

WESTERWOLDE – Stichting Welzijn Westerwolde organiseert een eigen activiteit om zo mee te doen aan de Week tegen Eenzaamheid.

Van 1 t/m 8 oktober is de Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit.

Stichting Welzijn Westerwolde organiseert ook een eigen activiteit om zo mee te doen aan de Week tegen Eenzaamheid. Op vijf plaatsen in de gemeente Westerwolde plaatsen ze van 1 t/m 8 oktober een wensboom: In de Jumbo in Ter Apel, de Coop in Sellingen, de Jumbo in Vlagtwedde, de Spar in Blijham en de Coop in Bellingwolde. In deze wensboom mag iedereen die wel eens te maken heeft gehad met eenzaamheid, of op dit moment zelf eenzaamheid ervaart, of iemand kent die wel wat extra aandacht kan gebruiken, een wens plaatsen. Je kunt je wens plaatsen door een wenskaartje in te vullen op een van de vijf locaties en zelf op te hangen in de boom door middel van bijgevoegd touwtje. In de weken erna kiest Stichting Welzijn Westerwolde vijf wensen uit (mogelijk meer, afhankelijk van de grote van de wensen) die ze met behulp van de gemeente

Westerwolde, in vervulling laten gaan.

Ingezonden