Toukomst roept Groningers op projecten te beoordelen

GRONINGEN – Nationaal Programma Groningen roept met het project

Toukomst inwoners van de provincie Groningen op om projecten te beoordelen.

De afgelopen maanden hebben ruim 200 Groningers met veel energie samengewerkt. Ze hebben de 900 ingestuurde ideeën voor Toukomst gebundeld tot 59 vernieuwende en creatieve projecten. Bijzondere projecten die bijdragen aan beter wonen, leven en werken in onze provincie.

Voor de Toukomstprojecten die uitgevoerd worden is in totaal 100 miljoen euro beschikbaar. Het beoordelen kan van 22 september tot met 4

oktober op www.toukomst.nl/beoordelen en via de speciale Toukomstkrant.



Siem Jansen, directeur bij Nationaal Programma Groningen: “Groningers hebben zelf bepaald wat zij nodig hebben, met als resultaat maar liefst 900 ideeën die de basis vormen voor de 59 projecten. Én veel nieuwe samenwerkingen en contacten die anders niet gelegd waren. Nu is het aan alle inwoners om ze te beoordelen, want we zullen keuzes moeten maken. We kunnen niet alle Toukomstprojecten uitvoeren.”



Jouw mening telt!

Wat is jouw oordeel over de Toukomstprojecten? Op www.toukomst.nl/beoordelen vind je de omschrijving van projecten. Je kunt een project tussen de één en vijf sterren geven en toelichten wat je er goed of minder goed aan vindt. Je mag alle projecten beoordelen, maar

dat hoeft niet. Je kan er ook een aantal uitkiezen. Het is geen stemming op populariteit, het Toukomstpanel neemt de inhoud van de beoordelingen mee in haar afweging.



Het beoordelen kan van dinsdag 22 september tot en met zondag 4 oktober. Lukt het niet om de projecten te beoordelen via de website? Gebruik dan het beoordelingsformulier achterin de Toukomstkrant die op 22 en 23 september meegestuurd wordt met weekbladen in Groningen. Op 25 september zit de Toukomstkrant als bijlage bij Dagblad van het Noorden, alle edities in de provincie Groningen.



Toukomstpanel kiest

In oktober worden alle beoordelingen overhandigd aan het Toukomstpanel, met daarin twintig inwoners van de provincie Groningen. Zij gebruiken de beoordelingen, samen met een aantal analyses van de projecten en de haalbaarheid, in hun advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Dit gaat over welke projecten het beste uitgevoerd kunnen

worden en de besteding van de 100 miljoen euro. Naar verwachting is dit advies in januari 2021 klaar. Volgend jaar is duidelijk welke Toukomstprojecten de komende jaren uitgevoerd gaan worden.



Toukomst is een project van Nationaal Programma Groningen in samenwerking met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de provincie Groningen.

