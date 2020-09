WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds zet zich in voor wilde neushoorns

EMMEN – Stichting WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds ondersteunt Save the Rhino International. Die samenwerking is vandaag, op World Rhino Day, officieel gemaakt.

Het is algemeen bekend dat het erg slecht gaat met neushoorns in het wild. Save the Rhino International is een organisatie die zich vooral richt op het tegengaan van stroperij en de bescherming van alle vijf neushoornsoorten, waaronder de ernstig bedreigde zwarte neushoorn. Het WNEF heeft toegezegd 50.000 euro te schenken aan uMkhuze Game Reserve in Zuid-Afrika, die de organisatie gaat gebruiken voor de aanschaf van materiaal ter ondersteuning van natuurbescherming, zoals verrekijkers, drones en een hangar voor een surveillancevliegtuig.

Eduard Goosen, de Conservation Manager van het uMkhuze Game Reserve is ontzettend dankbaar voor deze hulp van WILDLANDS: “Ik denk niet dat jullie de waarde van deze donatie voor ons als organisatie volledig kunnen begrijpen. De aanschaf van een klein hulpstuk, zoals een verrekijker, helpt niet alleen bij de bescherming van neushoorns, maar zal grote impact hebben op de algehele natuurbescherming. Dank jullie wel!”

Het WILDLANDS Natuur en Educatie Fonds staat als stichting los van het dierenpark, en heeft als doel educatie, onderzoek en conservatie gericht op biodiversiteit te ondersteunen. Al het geld voor deze stichting wordt geworven vanuit giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen/ legaten of op andere wijze. Het WNEF heeft geen winstoogmerk. Save the Rhino International is een, in het Verenigd Koninkrijk geregistreerde, liefdadigheidsinstelling. Op het park zal het werk van deze organisatie onder de aandacht worden gebracht in de nieuwe Savanne Lodge.

