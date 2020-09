Aantal coronavirusdeeltjes in rioolwater stijgt

WESTERWOLDE, REGIO – Testen van het rioolwater in onze regio laten een stijging van het aantal coronavirusdeeltjes zien.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar de aanwezigheid van het nieuwe coronavirus in rioolwater. Het coronavirus komt met de ontlasting van mensen in het rioolwater terecht. Door het rioolwater te onderzoeken kan het RIVM de verspreiding van het virus in kaart brengen.

Rioolwater zit altijd vol met vele ziekteverwekkers waaronder bacteriën en virussen. In de ontlasting van zieke mensen maar ook van mensen die niet ziek zijn, zitten allerlei ziekteverwekkers. Veel van die ziekteverwekkers komen ook via de ontlasting in het rioolwater terecht. Het rioolwater van een deel van de bevolking, bijvoorbeeld een gemeente, gaat naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie waar het rioolwater wordt gezuiverd. In Nederland zijn meer dan 300 van deze installaties.

Om infectieziekten, zoals COVID-19, zo goed mogelijk te kunnen bestrijden, verzamelt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voortdurend verschillende gegevens. Eén van de manieren waarop het RIVM gegevens verzamelt, is door onderzoek te doen in rioolwater. Het rioolwater bij rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt onderzocht op de aanwezigheid van een specifieke ziekteverwekker. Zo kunnen onderzoekers zien of de ziekteverwekker onder de bevolking verspreid is. Het RIVM doet dit nu voor het nieuwe coronavirus, maar deed dat ook al voor het poliovirus en antibiotica resistente bacteriën.

Het aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties waar wekelijks rioolmonsters worden genomen is 300. Zo zien de onderzoekers in welke gemeenten of provincies het nieuwe coronavirus in rioolwater toe- of afneemt.

Door van rioolwater verspreid over Nederland monsters te nemen is het mogelijk om de verspreiding van het coronavirus te onderzoeken. Rioolwateronderzoek is een waardevol instrument om een eventuele opleving van het virus snel te signaleren en in te kunnen grijpen. Daarom is dit een goede aanvulling op de nationale COVID-19 surveillance, zoals het testen van mensen die gezondheidsklachten hebben. Het RIVM blijft samen met de waterschappen het rioolwater onderzoeken op het nieuwe coronavirus.

Westerwolde

Voor het landelijke cijfer wordt uitgegaan van het totaal aantal virusdeeltjes dat wordt aangetroffen in een week, gedeeld door het totaal aantal locaties waar de data van afkomstig is. Dit cijfer was vorige week 114, 67. In het rioolwater in Bellingwolde zaten 0 virusdeeltjes, in Vriescheloo 119 en Ter Apel 225.

Bron Coronadashboard