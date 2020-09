Drie verdachten van ernstige mishandeling aangehouden

WINSCHOTEN – De politie heeft drie jongens van 16 en 17 jaar uit Winschoten aangehouden en ingesloten. Zij worden verdacht van een ernstige mishandeling in de nacht van zaterdag op zondag in het uitgaanscentrum in hun woonplaats.

Een 18-jarige jongen uit Winschoten was daar het slachtoffer van. Hij werd tegen drie uur in de Rozenstraat door enkele jongeren geschopt en geslagen. Daarbij werd hij ook tegen het hoofd getrapt. Het slachtoffer liep onder andere breuken in zijn gezicht op. Het slachtoffer is waarschijnlijk kort voor de mishandeling met een aantal van de verdachten vanuit een café-disco aan de Blijhamsterstraat via het Marktplein naar de Rozenstraat gelopen. De jongen werd daar aangevallen.

De daders renden er na het geweld vandoor de Beertsterstraat in, richting de Marktstraat. Het slachtoffer werd in een ziekenhuis opgenomen.

De politie is op zoek naar mensen die hen kunnen helpen in het onderzoek. Het was tijdens de mishandeling druk in het centrum. De kans is dus groot dat de jongens gezien zijn. Je kunt ze bereiken via 0900-8844. Wil je anoniem blijven neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.

Bron: Politie Oldambt