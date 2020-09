Janick Lanting uit Bad Nieuweschans naar Nederlandse Jeugd Cup dammen

HOOGEVEEN – Zaterdag 26 september kan de Nederlandse jeugd weer fysiek dammen om de Nationale Jeugd Cup titel. In totaal hebben zich een kleine 100 jeugdleden aangemeld, voor de categorieën Junioren, Aspiranten, Pupillen en Welpen. De junioren en aspiranten jongens gaan naar Westerhaar. De jongens welpen naar Baarn. De meisjes in alle categorieën werken dit af in Wageningen en de pupillen jongens worden verwacht in Hoogeveen.

Janick Lanting

Daar de 13-jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans dit jaar nog pupil is, reist hij zaterdag af naar Zuid Drenthe. Alle wedstrijden staan onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) en beginnen overigens, om klokslag 10.30 uur. De 27 pupillen in Hoogeveen spelen 7 ronden “Zwitsers systeem”. Het speeltempo wordt vooraf bekend gemaakt en zit in de buurt van “Fischer 15 + 5”.

Organisatie plaatselijke damclubs

De plaatselijke damverenigingen staan garant voor de organisatie. In Baarn is dat Damvereniging Soest Baarn (DVSB) In Wageningen de Wageningse schaak- en damvereniging (WSDV). In 1931 opgericht als schaak- en damvereninging, maar al spoedig werd er alleen maar gedamd. In Westerhaar “Witte van Moort” (WVM) en tenslotte in Hoogeveen de Hoogeveense Damclub (HDC).

