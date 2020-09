Snellere en betere behandeling met 3D-implantaten dankzij regionale samenwerking

GRONINGEN – Samen met bedrijven in de regio en de Rijksuniversiteit Groningen kan het UMCG het proces voor 3D-geprinte, gepersonaliseerde implantaten in het menselijk lichaam drastisch verkorten: van een aantal weken naar 3 à 4 dagen. ‘Met een 3D-operatieplan en een implantaat op maat kunnen we meer patiënten sneller en beter behandelen’, zegt UMCG kaakchirurg-oncoloog Max Witjes. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft hiervoor, mede namens het Ministerie van EZK en de Gemeente Groningen, aan het UMCG een Europese subsidie van zo’n 3,5 miljoen euro verstrekt.

Productie in de regio

In het vijf jaar geleden gestarte 3D-lab van het UMCG kunnen artsen met de nieuwste technologieën een breuk van alle kanten bekijken in 3D, diagnosticeren en een operatie voorbereiden en oefenen. Inmiddels zijn er via het 3D-lab zo’n 1.200 patiënten geholpen. Een groot struikelblok is vaak de productie van de gepersonaliseerde implantaten. “Als deze uit het buitenland moeten komen, kan het twee à drie weken duren voordat ze in het UMCG zijn”, zegt Joep Kraeima, coördinator van het UMCG 3D-lab. Voor sommige behandelingen duurt dat te lang. Al enkele jaren werkt het UMCG daarom ook samen met partijen in de regio. Zoals Witec uit Stadskanaal. “Zij kunnen een implantaat op maat binnen 2 dagen leveren.”

Uitbreiding en efficiëntie

Nu is de capaciteit om patiënten op korte termijn met 3D-geprinte implantaten te behandelen nog beperkt. Met de subsidie vanuit het SNN komt daar verandering in. Witec breidt haar capaciteit uit, waardoor het veel meer implantaten tegelijk kan produceren. Gezamenlijk kijken alle partijen hoe het gehele proces efficiënter kan en hoe aan alle Europese wet- en regelgeving wordt voldaan. Kraeima: “We nemen alle stappen binnen de huidige workflow onder de loep. Van de selectie van de te gebruiken bio-compatible materialen en het ontwerp tot de productie en het plaatsen van het implantaat.”

Betere behandeling met 3D-implantaten

Door het project tussen UMCG en Witec kunnen meer patiënten sneller geholpen worden met een implantaat op maat. Traumapatiënten bijvoorbeeld. Max Witjes: “Complexe breuken worden nu met een titanium plaat gezet. Deze moet tijdens de operatie in de juiste vorm worden gebogen. Dat klinkt simpel, maar luistert erg nauw en neemt veel tijd in beslag. Door voor dergelijke breuken vooraf een 3D-operatieplan en een implantaat op maat te maken, kunnen we de patiënt beter behandelen. De breuk herstelt beter, ziet er mooier uit en de kans op complicaties is kleiner.”

Korte lijnen

Witjes is enthousiast over de kracht van regionaal samenwerken: “We hebben korte lijnen met elkaar, kunnen snel met elkaar overleggen en hebben controle op het hele proces. Doordat je dicht bij elkaar zit, ben je snel, wendbaar en flexibel. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de kracht van 3D in de zorg.”

Het verbeteren en versnellen van het proces van 3D-geprinte implantaten gebeurt binnen het zogenoemde ecosysteem Personalised Implants. Dit ecosysteem is mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat in het Noorden wordt uitgevoerd door het SNN. Onder de vlag van het ecosysteem start ook een project van UMCG Biomedical Engineering en de Groningse bedrijven Polyvation en Bether Encapsulates dat zich richt op infectiecontrole bij het plaatsen van implantaten. In de toekomst volgen mogelijk meer regionale partnerschappen.

Meer informatie: www.personalisedimplants.nl

Bron: UMCG