Vijftienjarig meisje uit Emmen vermist

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 23 september 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

We krijgen vandaag een omschakeling naar wisselvallig weer, maar vanochtend zijn er brede opklaringen en het blijft ook droog. Vanmiddag en vanavond neemt de kans op een bui toe, en daarbij is later in de middag en vanavond kans op onweer. De wind wordt matig en de maximumtemperatuur is 21 a 22 graden.

Dus het is nog vrij zacht, maar morgenmiddag is het maar 17 graden. Vannacht trekt eerst een front over met enkele pittige buien, morgenochtend is het overwegend droog met af en toe zon. Maar morgenmiddag en morgenavond zijn er verspreid weer een paar buien.

Vrijdag en zaterdag beleven we vrij gure en natte dagen, met zaterdag ook nog eens een koude noordwestenwind. En ook zondag en begin volgende lijken tamelijk wisselvallig te worden. Maximum vrijdag en in het weekend rond 14, begin volgende week rond 16 graden.