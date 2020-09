Werkzaamheden Blauwe Loper gaan gestaag door

BLAUWESTAD, WINSCHOTEN – De werkzaamheden aan de Blauwe Loper, de fietsbrug die Winschoten en Blauwestad met elkaar gaat verbinden, gaan gestaag door.

De bouw van de Blauwe Loper, de 800 meter lange fiets- en voetgangersbrug tussen Winschoten en Blauwestad, is begin dit jaar gestart. Het startsein van van de werkzaamheden vond plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 27 januari in Winschoten, waarbij omwonenden in het bijzijn van gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder van Oldambt Bard Boon de bouwborden onthulden.

Vier bruggen

De Blauwe Loper bestaat eigenlijk uit vier bruggen, over het Winschoterdiep, de A7, de ecologische zone en het Oldambtmeer. Het brugdeel over het Winschoterdiep wordt beweegbaar, zodat ook schepen met een staande mast kunnen passeren. In Winschoten sluit de brug aan op de fietsroute van de Hoorntjesweg naar het centrum. Ook komt er een aansluiting op het Stadspark in Winschoten. De Blauwe Loper krijgt een beeldbepalend uiterlijk en wordt gemaakt met zoveel mogelijk duurzame materialen.

Makkelijker bereikbaar

Met de komst van de Blauwe Loper kunnen bewoners vanuit Blauwestad gemakkelijker bij de voorzieningen in Winschoten komen, zoals scholen of winkels. Omgekeerd kunnen inwoners van Winschoten sneller naar recreatieve voorzieningen in Blauwestad.

Samenwerking

De Blauwe Loper is een gezamenlijk project van de provincie Groningen, gemeente Oldambt en projectbureau Blauwestad. De provincie draagt € 6 miljoen bij aan het project, de gemeente € 500.000.

De bouw van de brug vordert gestaag en ligt voor zover bekend op schema. Dit ondanks de uitbraak van het coronavirus. De langste fiets- en voetgangersbrug in Europa wordt begin volgend jaar in gebruik genomen en krijgt dan de naam: Pieter Smitbrug.

Deze week wordt de elektrisch aangedreven brug van 86 ton over het Winschoterdiep gelegd. Deze brug is 24 meter lang, 6 meter breed en 4,5 meter hoog. Voor de scheepvaart is de vrije doorvaartbreedte 14 meter.

De snelweg A7 tussen afslag Heiligerlee en afslag Winschoten wordt op vrijdag 02-10-2020 vanaf 22.00 tot 8.00 uur 03-10-2020 afgesloten voor de plaatsing van een 42 meter lang brugdeel en 90 ton gewicht. Deze komt aan met een boot vanuit Kampen. De brug wordt 5 meter hoog.

Zie hieronder de reportage gemaakt door Jan Doornkamp.