Zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch Centrum gaan weer van start

STADSKANAAL – Op zondag 4 oktober gaan de zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch Centrum (SHC) weer van start.

Ondanks corona, waardoor het laatste deel van het voorjaarsprogramma abrupt moest worden afgebroken, is het toch weer gelukt een compleet nieuw programma op te zetten waarbij zoals elk jaar weer elke week wat te doen is. Vanwege de beperkende maatregelen, zijn er wel een paar dingen veranderd:

De activiteiten vinden vanaf dit seizoen plaats in de bibliotheek, Continentenlaan 2, 9501 DG te Stadskanaal. Omdat er in het SHC niet voldoende ruimte is om alle belangstellenden op 1,5 meter afstand van elkaar te laten zitten, is gezocht naar een alternatieve locatie. In de bibliotheek vonden we een warm welkom en een ruime locatie met goede voorzieningen om de lezingen en presentaties te laten plaatsvinden.

Reserveren voor de activiteiten is noodzakelijk. Dat kan heel gemakkelijk via de website van het SHC, www.streekhistorischcentrum.nl . Het is al bijna vanzelfsprekend dat men met corona-gerelateerde klachten gevraagd wordt thuis te blijven en de handen bij binnenkomst desinfecteert.

Wat wel gebleven is, is dat donateurs van het SHC op vertoon van hun pas korting krijgen op de entree. Ook zijn bij de meeste activiteiten een kopje koffie of thee bij de prijs inbegrepen.

Het seizoen begint op 4 oktober traditiegetrouw met een beeldpresentatie door SHC-huishistoricus Bert Roossien. Hij zal foto’s laten zien uit het archief van het SHC met als thema ‘Plaatsen van plezier’. Elke eerste zondag van de maand is voor zijn presentaties gereserveerd waarbij dit seizoen weer diverse thema’s aan bod komen. Daarnaast zijn er externe sprekers uitgenodigd die een historisch onderwerp vanuit hun expertise belichten, en staat er ook weer een kerstconcert op het programma. Door de samenwerking met de bibliotheek komt ook literatuur en poëzie ruimschoots aan bod. Kortom, een divers cultureel programma waarbij men zich op zondagmiddag niet hoeft te vervelen.

