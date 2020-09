GRONINGEN – Nog een week te gaan en dan start de allereerste Maand van de Groninger Geschiedenis. De Groninger Archieven en partners organiseren voor het eerst in dertig jaar niet een Dag maar een hele Maand van de Groninger Geschiedenis. Vrijwel elke dag in oktober is er een historische activiteit, verspreid over stad en ommeland. Bovendien maakt de organisatie gebruik van de noodzaak om fysiek en digitaal activiteiten aan te bieden. De Maand begint dan ook met het online symposium Vertel ErfGoed. ?o:p>

Vertel ErfGoed

De Maand van de Groninger Geschiedenis starten we op donderdag 1 oktober met het online symposium Vertel ErfGoed. Verschillende sprekers als Eppo van Nispen (directeur Beeld en Geluid, AVA-net), Fred van Kan (directeur Gelders Archief), Obby Veenstra (directeur het MOW | Museum Westerwolde) en Antonia Rehnen (kunstenaar) praten over ons (Groninger) erfgoed en hoe we deze kunnen en willen presenteren. “We moeten als erfgoedsector niet bang zijn voor de digitale weg. Het is de toekomst.” Het discussiepanel staat aan het einde van de middag klaar om ook met de digitale bezoekers in gesprek te gaan. Aanmelden voor Vertel ErfGoed kan tot en met 29 september via maandvandegroningergeschiedenis.nl.

Maandprogramma

Het programma groeit nog steeds. Bijna elke dag in oktober hebben we een activiteit: wandelingen, lezingen, geschiedenis voor kinderen, filmpjes, verhalen, pandonderzoek en meer. Veel programmaonderdelen zijn digitaal te volgen of te doen. Voor andere programmaonderdelen, waar publiek fysiek bij aanwezig kan zijn, moeten mensen zich vooraf aanmelden. Dit kan vanaf zaterdag 26 september via maandvandegroningergeschiedenis.nl.

Thema Oost/West

Het landelijke thema van de Maand van de Geschiedenis is Oost/West. Een thema dat uitnodigt de hele wereld over te gaan, of juist dichtbij huis te blijven: Oost west, thuis best?!

Praktisch

Maand van de Groninger Geschiedenis

Oktober 2020, start op donderdag 1 oktober met online symposium Vertel ErfGoed

Stad, provincie en digitaal Groningen

Niks missen? Bekijk Maandvandegroningergeschiedenis.nl of volg #mgg20 via de Facebook-, Twitter- en Instagramaccounts van de Groninger Archieven.

