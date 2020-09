Allerzielen Anders in Winschoten

WINSCHOTEN – De Allerzielenherdenking kan dit jaar vanwege alle maatregelen rond het coronavirus niet plaats vinden op 1 november a.s. op de begraafplaats Acacialaan en op het terrein van uitvaartcentrum Oost Groningen in Winschoten.

Het bestuur van Stichting TrOost Groningen, waaronder de Allerzielen-herdenking valt, heeft samen met de organisatoren Alberta Kuil en Ank Witteveen naar een nieuwe vorm gezocht om alle bezoekers van voorgaande jaren, maar ook nieuwe nabestaanden in de gelegenheid te stellen hun dierbaren te herdenken.

Dit heeft geresulteerd in een nieuw soort herdenken: ALLERZIELEN ANDERS

Via RTV GO! en Facebook zullen wij op de avond van 1 november a.s. een item verzorgen waarin nabestaanden hun dierbaren thuis kunnen herdenken.

Iedereen kan vanaf nu tot week 44, de naam van hun dierbare(-n) opgeven die zij willen herdenken. De namen zullen tijdens de uitzending in beeld komen.

Opgeven kan via email troostgroningen@gmail.com of via 06-42732107

En ook kan iedereen die iemand wil herdenken bij Troost & Meer, Bosstraat 22 in Winschoten een kaarsje ophalen en deze tijdens de uitzending ter nagedachtenis aan steken. (De kaarsjes kunnen opgehaald worden van maandag 26 t/m vrijdag 30 oktober van 13.00 uur tot 18.00 uur.)

Wij mogen geen arm om elkaar heen slaan, maar wij hopen via de uitzending op 1 november toch een warme deken van aandacht uit te spreiden voor allen die in deze “duistere tijd” iemand moet missen. Door op hetzelfde tijdstip een lichtje te branden, hopen wij troost, maar ook hoop te kunnen bieden dat het gemis over mag gaan in warme herinneringen.

