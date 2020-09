Burgemeester Velema leest voor op de Verrekijker

TER APEL – Burgemeester Velema las donderdagmorgen in het kader van Oktober Kindermaand voor op CBS de Verrekijker in Ter Apel.



De Oktober Kindermaand wordt traditiegetrouw geopend door de burgemeesters.

Zo bezocht burgemeester Velema ook CBS “de Verrekijker” in Ter Apel, een school in zijn gemeente Westerwolde en las daar voor de oudste leerlingen het (volks)verhaal “Spanning in de grafkelder” voor.

Dit verhaal is door “Erfgoedpartners” is aangeleverd.

Erfgoedpartners is de provinciale steuninstelling voor musea, molens, borgen, orgels, erfgoededucatie, archeologie en publiek in de provincie Groningen.

Het verhaal dat burgemeester Velema voorlas heet ‘Spanning in de grafkelder’ wat zich afspeelde in Midwolda (Erfgoedpartners).

De leerlingen kregen tijdens dit bezoek de kans om vragen te stellen aan de burgemeester.

De burgemeester liet zijn ambtsketen zien en vertelde de betekenis van de verschillende schakels. Ook vertelde hij de kinderen dat hij vroeger zelf op de CNS zat, zo heette De Verrekijker tot aan de jaren 80 van de vorige eeuw.

Foto’s: Natasja Smit