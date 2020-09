Eén van Nederlands grootste muzikanten komt in De Klinker

WINSCHOTEN – Eén van Nederlands grootste muzikanten, JB Meijers, is zaterdag 26 september om 20.15 uur te zien in De Klinker.

Het grote publiek leerde hem kennen als lid van The Common Linnets en De Dijk. Hij speelde en produceerde jarenlang met bands als Acda en De Munnik, Go Back To The Zoo, Frank Boeijen, Bløf, Solomon Burke, The Mercury Rev en vele, vele anderen. Hij is nu in het theater te zien met zijn voorstelling ‘Deltaboy’ waarin hij het publiek mee neemt naar zijn muzikale roots.

Wanneer JB op tour is in het broeierige zuiden van de Verenigde Staten ontmoet hij een bekende bluesmuzikant. Wanneer de bluesmuzikant aan JB vraagt hoe het mogelijk is dat hij ‘speelt zoals hij speelt’, antwoordt hij “Ik speel gewoon wat in me opkomt”. De bluesmuzikant neemt hier geen genoegen mee. “Where exactly are you from?”, vraagt de bluesmuzikant na een tijdje aan JB.

“Nou, dat is een beetje ingewikkeld” antwoordt JB, “Ik kom uit het zuiden van Nederland; de Zeeuwse eilanden.” “That explains everything”, zegt de bluesmuzikant. “You’re a Deltaboy, just like us!”

Een belangrijk moment voor JB. Immers, is Zeeland niet net als Mississippi een voornamelijk agrarisch gebied met veel water, waar mensen hard werken, wat niet bepaald de economische motor van het land is, waar infrastructuur niet hoog in het vaandel staat, waar de tijd net een stukje langzamer gaat en soms lijkt stil te staan? Is de Deltablues niet de oorspronkelijke bron waar JB bewust of onbewust zijn omvangrijke carrière aan te danken heeft?

Hoe ver reiken de tentakels van deze oude muziekvorm in de hedendaagse muzikale vormen?

Vragen die JB zich sinds kort stelt. Een bluespurist is hij allerminst, maar de geest van mensen als Robert Johnson, Skip James, Blind Willie McTell, Muddy Waters en John Lee Hooker alsmede Duke Ellington, Count Basie en Charlie Christian is nooit ver weg in JB’s werk. Nooit!

