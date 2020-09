Geen Dickens Day Beerta dit jaar

BEERTA – Dickens Day Beerta 2020 gaat niet door.

Dorpsbelangen Beerta laat weten dat er helaas geen mogelijkheid is om dit jaar Dickens’ Day te organiseren. “Bij een evenement organiseren in deze tijd van het coronavirus moet je rekening houden met heel veel corona maatregelen en dat is niet te doen zonder de sfeer van ons evenement tekort te doen. We hebben daarom de lastige beslissing moeten nemen om dit jaar geen Dickens’ Day te organiseren. We moeten om de veiligheid van onze duizenden bezoekers en de meer dan honderd vrijwilligers denken.”

Positief is dat er nu meer tijd is. De organisatie is nog steeds op zoek naar een (tijdelijk) onderkomen. Het oude dorpshuis is verkocht en alle materialen en kleding moesten worden verhuisd. Er is goede hoop op een nieuw onderkomen, maar of daar in 2021 al gebruik van kan worden gemaakt is nog maar de vraag. De organisatie is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die goed zijn in organiseren, coördineren of juist heel handig met hout of stoffen zijn en Dickens een warm hart toe dragen.

Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat Dickens Day Beerta een gratis evenement voor de bezoeker blijft. Daarbij is de steun van sponsoren en subsidies onmisbaar. Dit jaar hebben veel ondernemers het moeilijk. “We hebben veel trouwe sponsoren en hebben besloten de sponsorvermeldingen op onze website het hele jaar te laten staan.” De organisatie hoopt dan ook dat er volgend jaar weer voldoende financiële steun is.

“We hopen dat iedereen begrip heeft voor deze uitzonderlijke situatie en we volgend jaar samen met alle vrijwilligers en sponsoren weer een hele mooie dag mogen organiseren.” De organisatie blijft positief: “Tot Dickens’ Day 2021!”

Ingezonden