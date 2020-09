Geen kerstmarkten in Bourtange

BOURTANGE – De traditionele kerstmarkten in Bourtange vinden dit jaar geen doorgang.

Vanwege de grote onzekerheid met betrekking tot de maatregelen rond het coronavirus vinden de Stichting Vesting Bourtange (SVB) en de plaatselijke ondernemers het niet verantwoord om de kerstmarkten dit jaar te organiseren. De kerstmarkten zouden plaatsvinden tijdens de eerste drie weekenden van december. De markten trekken jaarlijks vele duizenden bezoekers vanuit Nederland en Duitsland naar de Vesting, die dan geheel in kerstsfeer is versierd.

De veiligheidsmaatregelen die we moeten treffen zijn in de praktijk niet haalbaar binnen de Vesting is de conclusie van zowel de SVB als de ondernemers. We willen evenementen heel graag laten doorgaan, maar het moet voor bezoekers, deelnemers en de bewoners van de Vesting wel op een veilige en verantwoorde manier.

Ondanks het annuleren van de kerstmarken wordt in Bourtange wel nagedacht om de Vesting deels in kerstsfeer te brengen. De grote kerstboom op het marktplein mag eigenlijk niet ontbreken vinden de ondernemers. Of en op welke wijze er verder sprake is van kerstactiviteiten is op dit moment nog niet duidelijk, dat hangt af van de coronamaatregelen. De ondernemers hopen wel op een gezellige kerstperiode in Bourtange, waarbij de winkels en horeca geopend kunnen zijn.

