Gemeenteraad Midden-Groningen vergadert in Vredekerk

HOOGEZAND – Door de COVID-19 maatregelen heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen de afgelopen maanden digitaal vergaderd. Vanaf 24 september wordt er echter weer fysiek vergaderd in de Vredekerk aan de Van der Duyn van Maasdamweg 217 te Hoogezand.



Vredekerk

De raadzaal van de gemeente Slochteren is te klein om met alle raadsleden volgens de huidige COVID-19 maatregelen te vergaderen. De gemeenteraad heeft er daarom voor gekozen om de raadsvergaderingen tijdelijk te verplaatsen naar de Vredekerk in Hoogezand. Daar is ruimte om te voldoen aan de COVID-19 maatregelen en is alle benodigde techniek aanwezig.



Raadscommissie blijft in Slochteren

De raadscommissie blijft net als voorheen vergaderen in de raadzaal van Slochteren. Hier mag geen publiek bij aanwezig zijn, maar in overleg is inspreken mogelijk.



Bijwonen raadsvergadering alleen op afspraak

Door de COVID-19 maatregelen mag u de raadsvergadering alleen op afspraak bijwonen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie op 0598 – 373 667 of griffie@midden-groningen.nl

Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.



Inspreken voor publiek

Wilt u inspreken tijdens de vergadering? U kunt inspreken over zaken die niet op de agenda staan en die niet recent in de commissie-en raadsvergaderingen aan de orde zijn of zijn geweest. Daarnaast kunt u ook inspreken op onderwerpen die rechtstreeks op de agenda van de raadsvergadering zijn geplaatst en die niet behandeld zijn in de raadscommissie. Op de agenda zijn deze punten aangegeven met een (R). Ook is het mogelijk om een schriftelijke bijdrage in te dienen. Neemt u contact op met de griffie als u gebruik wilt maken van een van deze mogelijkheden.



Online

Natuurlijk kunt u de raadsvergadering ook live volgen via het YouTube kanaal van de gemeente Midden-Groningen. Op de website: https://bestuur.midden-groningen.nl/ vindt u de agenda en de bijbehorende stukken

