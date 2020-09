DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Gisteren is rond vier uur aan de Oldenburger Straße in Aschendorf door onbekende oorzaak een oud papier container in brand gevlogen. Deze container stond klaar om geleegd te worden. Het vuur werd door de brandweer van Aschendorf geblust. De schade wordt op 100 euro geschat.

Haren

Dinsdagochtend is aan de Bischof-Demann-Straße in Haren een fiets beschadigd. De sportfiets van het merk Stevens stond tussen 07.50 en 13.20 uur in een fietshok bij de school aldaar.

Meppen

Vanmorgen belden opmerkzame voorbijgangers de politie omdat er een vlot op de Hase in de richting van het Dortmund-Ems-Kanal dreef. De waterpolitie heeft het vlot, voordat het gevaarte het scheepsvaartverkeer in gevaar bracht, weggesleept. Het vlot werd gebruikt bij werkzaamheden aan de brug in de Riedemannstraße in Meppen. Hoe het vlot losgeraakt is, is niet duidelijk. (Foto politie Emsland)

Vorige week vrijdag is tussen twee en vijf uur ’s middags een rode Skoda aangereden. De auto stond geparkeerd aan de Uhlandstraße in Meppen. De auto raakte ernstig beschadigd. De veroorzaker, die vermoedelijk in een geel voertuig reed, is doorgereden.

In de nacht van maandag op dinsdag is het slot van een paardenstal aan de Dalumer Straße in Meppen beschadigd. Ook werd het schrikdraadapparaat gestolen. Het gevolg was dat de paarden zijn uitgebroken. Ze konden in de loop van de dag weer gevangen worden.

Woensdagochtend is tussen tien uur en kwart over tien op de Bahnhofstraße een geparkeerde Chevrolet aangereden. Het ongeluk gebeurde toen de veroorzaker ter hoogte van de Emsland Rad-Express door onbekende oorzaak rechts van de weg afraakte. De veroorzaker van het ongeval is doorgereden.

Vanmiddag is bij een ongeval op de Schlagbrückener Weg een 54 jarige fietser zwaargewond geraakt. Het slachtoffer reed zonder goed uit te kijken met zijn elektrische fiets vanaf een parkeerplaats de weg op. Een 25 jarige bestuurder van een VW Passat kon de fietser niet meer ontwijken. De fietser werd met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Papenburg

Woensdagochtend is bij een bedrijfsongeval op een terrein aan de Boschstraße in Papenburg een 40 jarige man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer stond achter de truck en kwam klem te zitten tussen de truck en oplegger toen de 60 jarige chauffeur achteruit reed.

Gisteravond zijn om acht uur op de parkeerplaats aan de Deverweg in Papenburg twee personen door een groep jongeren aangevallen. Het 25 jarige slachtoffer ging daar samen met zijn 22 jarige partner, een kind en een vriendin inkopen doen. Voordat ze de winkel ingingen sprak de 25 jarige een groep jongeren aan op hun gedrag. Toen zij bij hun auto terugkwamen werden ze door drie jongeren mishandeld. Ook werd hun auto vernield. De politie is op zoek naar de daders.

Herbrum

Maandagavond is tussen zes uur en half zeven het wegdek van het voetpad in Herbrum beschadigd. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door een Nederlandse vrachtwagen. De chauffeur draaide zijn voertuig op het voetpad toen hij op de B70 uit de richting Dörpen kwam. De schade wordt op 1.500 euro geschat.