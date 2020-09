Plaatsen van plezier; horeca in de regio

STADSKANAAL – Horecagelegenheden in de regio staan centraal in de eerste beeldpresentatie van het nieuwe activiteitenseizoen van het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal.

Hotels waren vroeger niet alleen logementen voor mensen van buiten, maar hadden tevens een functie als ontmoetings- en recreatieplaats voor de omwonenden. Er werden vergaderingen en lezingen gehouden, familiefeesten gevierd en toneelspelen of concerten op de planken gebracht. Bij sommige hotels was zelfs een dekstation van de plaatselijke hengstenvereniging. Kortom, het was een plaats van plezier voor iedereen. Overigens in de 19e eeuw fungeerde menig hotel ook nog als gemeentehuis.

Elk dorp in de Kanaalstreek en Westerwolde had één of meerdere hotel-restaurants, meestal vernoemd naar de eigenaar-uitbater. Bert Roossien laat oude opnamen zien van diverse hotel-restaurants van vroeger, maar ook van meer recente uitgaansgelenheden. Hotel Dopper in Stadskanaal, het Boschhuis in Ter Apel, Hotel Bots te Valthermond, maar ook het eerste Chinese restaurant in de Kanaalstreek passeren de revue.

De voorstelling begint op zondag 4 oktober om 14.30 uur en vindt plaats in de Bibliotheek te Stadskanaal, Continentenlaan 2, 9501 DG te Stadskanaal. In verband met de Coronamaatregelen is reserveren noodzakelijk. Dat kan via de website van het SHC: www.streekhistorischcentrum.nl.

Ingezonden