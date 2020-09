Slimme fietskluizen op hubs in Groningen en Drenthe

GRONINGEN – Acht hubs in Groningen en Drenthe zijn voorzien van slimme fietskluizen. De fietskluizen zijn een fijne service voor mensen die via hubs reizen en verschillende vervoersmiddelen willen combineren. Bijvoorbeeld op de nationale ‘Fiets naar je Werkdag’ (24 september)! Reizigers kunnen hun (elektrische) fiets veilig stallen voordat ze overstappen op de bus of een ander vervoermiddel. Elektrische fietsen kunnen meteen worden opgeladen dankzij een oplaadpunt in de kluis. Afhankelijk van het gebruik van de fietskluizen kijken de provincies Groningen en Drenthe op welke hubs ze er nog meer gaan plaatsen in de toekomst.

Er staan op dit moment in totaal acht fietskluizen op hubs in Groningen en Drenthe. In Groningen staan ze op P+R Leek/A7, busstation Stadskanaal, station Zuidhorn en Vlagtwedde (halte de Marke); in Drenthe staan ze op de P+R Westlaren/Zuidlaren/N34, P+R Gieten (N34/N33), de P+R Peize en de P+R Borger (N34).

Hoe gebruik je een fietskluis?

De speciale hub-fietskluizen zijn flexibel te gebruiken. Reizigers huren de kluis per uur, per dag of meerdere dagen. De kluizen zijn te reserveren en openen via de app ‘Fietskluizen’. De app is gratis te downloaden via de App- of Play Store. Reizigers kunnen een kluis reserveren, zodat ze zeker zijn van een plek. Op de app kunnen reizigers ook zien hoeveel kluizen er op dat moment vrij zijn per hub. Het huren van een fietskluis kost € 0,10 per uur, met een maximum van € 0,75 per dag.

Bekijk hier de video over fietskluizen: Filmpje fietskluis

Reis bewust, reis via hubs!

De hub-fietskluizen zijn niet de enige voorzieningen die reizen via de hubs in Groningen en Drenthe zo makkelijk maken. Op sommige hubs zijn watertappunten, op andere hubs kun je WiFi gebruiken en sommige hubs zijn voorzien van elektrische laadpalen voor divers vervoer. Deze voorzieningen zijn er, zodat reizigers gemakkelijk, comfortabel en duurzaam kunnen reizen. Hubs zijn dan ook dé aangewezen plek om voorzieningen en diensten aan te bieden, te gebruiken en aan elkaar te koppelen. Niet alleen voorzieningen voor reizigers, maar ook voor mensen in de omgeving. Denk aan een school, bibliotheek, fietsenwinkel of pakketservice.

Wie ideeën heeft om een hub in zijn of haar omgeving beter te maken, of daar zelf aan wil bijdragen kan contact zoeken met de hub-programmaorganisatie via info@reisviahub.nl.

