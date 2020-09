Wijkbijeenkomst Roomse Wijk Oude Pekela

De gemeente Pekela organiseert samen met Acantus, De Badde, Afeer en politie een wijkbijeenkomst voor inwoners van de Roomse Wijk in Pekela. De wijkbijeenkomst is op donderdag 1 oktober 2020 om 18:30 uur in MFC De Binding. Met de wijkbijeenkomst hopen de organisaties samen met de inwoners na te denken over onderwerpen en acties om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Onderwerpen

Tijdens de wijkbijeenkomst komen er verschillende onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen zijn gekozen naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête en actie ‘Veurjoar in de Kop’ in maart van dit jaar in de Roomse Wijk. De onderwerpen zijn:

1. Onderhoud groen en wegen

2. Verkeersveiligheid

3. Speelvoorzieningen

4. Leefbaarheid & Veiligheid

5. Honden in de wijk

Meepraten over een onderwerp

Inwoners kunnen tijdens de wijkbijeenkomst meepraten over het onderwerp waar zij het meeste gevoel bij hebben. Aan het einde van de wijkbijeenkomst worden alle ideeën en voorstellen samengebracht. Vervolgens wordt samen bepaald hoe er met deze ideeën aan de slag wordt gegaan.

Aanmelden

Inwoners van de Roomse Wijk in Oude Pekela kunnen zich aanmelden voor de wijkbijeenkomst bij De Badde. Opgeven kan door een e-mail te sturen aan: info@debadde.nl of telefonisch via 0597 64 50 00. Bij een aanmelding wordt gevraagd om het volgende door te geven: naam, adres, telefoonnummer, met hoeveel personen u komt en als u al weet over welk onderwerp u wilt meepraten.

Vervolg na opruimactie en bijeenkomst

De Wijkbijeenkomst is een vervolg op de actie ‘samen aan de bak’ in december 2019 en een bijeenkomst in maart 2020 waar werd bepaald welke onderwerpen belangrijk zijn in de Roomse Wijk.

Coronamaatregelen

Tijdens de wijkbijeenkomst wordt er uiteraard rekening gehouden met de coronamaatregelen en vragen wij inwoners alleen aanwezig te zijn als zij vrij zijn van gezondheidsklachten.

Opruimacties

De opruimactie die in december 2019 werd gehouden in de Roomse Wijk wordt in oktober gehouden in Nieuwe Pekela en Boven Pekela. Buurtbewoners ontvangen hier over nog bericht.

