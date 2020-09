Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 24 september 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Na de buien van vannacht is het vanochtend heel behoorlijk weer, want er zijn flinke opklaringen en het blijft vrijwel overal droog, wel staat er een matige zuidwestenwind met windkracht 3 tot 4. En vanmiddag blijft het ook een tijdje droog, in de namiddag en vooral vanavond neemt de kans op buien toe. De maximumtemperatuur wordt 17 a 18 graden, de wind wordt matig tot vrij krachtig met windkracht 4 tot 5.

Vannacht valt er af en toe regen en morgen is op zich een wisselvallige dag, maar de meeste buien zijn dan rond het IJsselmeer en vooral in Noord-Holland en aan zee. Dus bij ons valt wel een enkele bui maar het is meestal droog, met af en toe zon en niet alteveel wind.

In het weekend valt het met de wind ook mee, maar de kans op regen neemt toe, vooral op de zondag. Dan kan het vrij nat worden met meer dan 10 mm neerslag. De middagtemperatuur is in het weekend 14 tot 16 graden.