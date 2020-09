Correen Dekker nieuwe artistiek/zakelijk leider van NOORDWOORD

GRONINGEN – Correen Dekker start per 1 oktober a.s. als artistiek/zakelijk leider van de literaire organisatie NOORDWOORD. Ze volgt de huidige directeur Rolien Scheffer op, die NOORDWOORD opbouwde tot lokaal en regionaal gewortelde letterenorganisatie met landelijke uitstraling. Scheffer maakte deze zomer haar vertrek bekend.

Met Correen Dekker heeft NOORDWOORD een ervaren literaire organisator aangetrokken. Ze werkte in het verleden als programmamaker en projectleider bij diverse literaire organisaties, waaronder Wintertuin in Nijmegen en het Rotterdamse Poetry International.

Dekker was al eerder betrokken bij de activiteiten van NOORDWOORD. Als festivalcoördinator wist ze Dichters in de Prinsentuin 2009 tot een succes te maken en dit voorjaar coördineerde ze de succesvolle alternatieve versie van het poëziefestival. De afgelopen maanden gaf ze als programmacoördinator leiding aan invulling en uitwerking van de activiteiten van NOORDWOORD. Ook was ze nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitwerking van het meerjarenbeleid van de organisatie.

“Ik ga graag de uitdaging aan om de doelen die NOORDWOORD zich stelde ook in dit coronatijdperk te behalen,” zegt Dekker over deze functie. “Ik verheug me erop uitvoering te geven aan beleid waar ik volledig achter sta. Dit is een fantastische kans om mee te helpen de letteren in Noord-Nederland te versterken en Gronings talent te helpen groeien.’

“Het bestuur is verheugd om met Correen iemand met grote ervaring te kunnen benoemen, die beschikt over een groot netwerk en gericht is op samenwerking in het literaire veld en ver daarbuiten. Correen Dekker zal de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan het verder uitbouwen van NOORDWOORD als culturele speler in Nederland en als Cultuurpijler in Groningen.”

NOORDWOORD is de organisatie achter tal van letterenactiviteiten in en vanuit Groningen, waaronder de festivals Dichters in de Prinsentuin en Het Grote Gebeuren; de literaire activiteitenagenda van Groningen; de Stadsdichter; de uitreiking van het Beste Groninger Boek en de Kees van der Hoefprijs en het stimuleren en ondersteunen van NW Talenten.

Ingezonden door NoordWoord

Foto: Henk Veenstra