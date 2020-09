Easytoys officieel nieuwe hoofdsponsor FC Emmen

EMMEN, VEENDAM – Erotische webshop EasyToys is alsnog nieuwe hoofdsponsor van FC Emmen.

FC Emmen en de KNVB zijn donderdag in goed overleg gekomen tot een voorlopige oplossing voor het gebruik van EasyToys als shirtsponsor. Deze oplossing betekent dat EasyToys, vooralsnog voor één seizoen, op het shirt van de eerste selectie van FC Emmen zal prijken. FC Emmen zal zondag 27 september thuis tegen Willem II voor het eerst met EasyToys op de borst spelen.

EasyToys, de grootste erotiekwebshop uit de Benelux, heeft in eigenaar Eric Idema uit Annen een geboren en getogen Drent in huis. Eric is geboren in Emmen en in 2007 vanuit huis gestart met EasyToys. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot marktleider met Europese ambities. EasyToys en FC Emmen zijn twee bedrijven uit dezelfde regio en hebben elkaar op het juiste moment gevonden.

“Enorm trots”

Eric Idema, CEO van EasyToys en zelf afkomstig uit Emmen, is blij en opgelucht dat de goedkeuring nu een feit is. “We zijn enorm trots dat we nu alsnog hoofdsponsor van FC Emmen zijn geworden. Een club uit de regio waarmee wij ons verbonden voelen en net als wij, spelend op het hoogste niveau. Net als FC Emmen doen wij het graag net even anders door ons verhaal op een eigenzinnige manier te vertellen. Daarin kunnen we elkaar versterken.”

“Samen doorgroeien”

Ronald Lubbers, voorzitter van FC Emmen: “Na het eerste overleg op dinsdag in Zeist zijn de gesprekken woensdag en vanochtend voortgezet en die zijn in een dusdanig goede harmonie verlopen dat we een mooi compromis hebben gevonden. En één positief aspect wil ik graag benoemen, namelijk dat er na dinsdag een wederzijdse verdiepingsslag is gemaakt, ook door de KNVB. Deze verdieping en de open communicatie daarbij naar elkaar heeft ertoe geleid dat we tot deze pragmatische oplossing zijn gekomen. Wij zijn als FC Emmen erg blij dat we nu onze overeenkomst met EasyToys kunnen nakomen.”

Wij zijn trots om een West-Europees marktleider te kunnen presenteren als de nieuwe hoofdsponsor. Nadat de eerste contacten waren gelegd met EasyToys was het volgens de voorzitter al snel duidelijk dat deze combinatie goed zou werken. “Beide bedrijven zijn niet standaard maar hebben gemeen dat ze doen wat ze zeggen. We zijn jong en ambitieus en groeien door gewoon te blijven,” aldus Lubbers.

“Door afspraken na te komen heeft EasyToys het zelfs een stukje uit de taboesfeer gehaald. Het is toch fantastisch dat Eric Idema het met zijn oorsprong in de Drentse Zuidoosthoek het zover weet te schoppen?” En de groeiambities van EasyToys zijn nog niet gestild, weet Lubbers. “We hebben dan ook veel vertrouwen dat de kracht van de combinatie van beide bedrijven een goede samenwerking gaat worden.”

Geen EasyToys op merchandise shirts jeugd

EasyToys zal vanaf zondag 27 september op het shirt van de eerste selectie prijken. De nieuwe merchandise shirts voor supporters worden ook met EasyToys op de borst verkocht, de uitzonderingen hierop zijn de supporters die gekozen hebben het nieuwe shirt zonder hoofdsponsor te willen en de jeugd. FC Emmen en EasyToys zullen zeer binnenkort bekendmaken hoe de positie op de jeugdshirts van de merchandise ingevuld zal worden.

Bron: FC Emmen