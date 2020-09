Juf Hettie 25 jaar in dienst bij Zwembad Emslandermeer

VLAGTWEDDE – Juf Hettie Vos – Boekholt is 25 jaar in dienst bij het Zwembad Emslandermeer.

Voor juf Hettie is het de hele week al feest. Vijfentwintig jaar geleden trad zij in dienst van Zwembad Emslandermeer. Stiekem heeft Henny de Groot van de zwemschool, ouders van leerlingen en gebruikers van het zwembad hiervan op de hoogte gesteld. Het gevolg is dat Hettie deze week al heel veel kaartjes, tekeningen en bloemen in ontvangst mag nemen. En daar komt vast nog meer bij!

Zaterdag had zij al gebak bij de koffie. Er werd een mooie fototaart bij haar thuis bezorgd. Vanmorgen werd zij opnieuw door haar collega’s verrast. Dit keer op een romantisch ontbijt.

Hettie is vanaf de oprichting van het Parc Emslandermeer als badjuf bij het zwembad betrokken. Na het faillissement werd zij zes jaar geleden “overgenomen” door Zwemschool Henny de Groot.

Het werk van Hettie bestaat uit het lesgeven en toezicht houden in het zwembad. Zij verzorgt de fifty-fit lessen, ouder en kind zwemmen en is aanwezig bij het diplomazwemmen. Tijdens zomerperiode verzorgde zij ook lessen in de buitenbaden in Sellingen, Ter Apel en Musselkanaal.

Op woensdagmiddag verzorgt zij zwemlessen in het zwembad bij het bungalowpark in Wedderbergen. Daar is toentertijd de zwemschool van Henny opgestart.

Het team van Zwemschool Henny de Groot bestaat uit 10 personen. Dit waren er 15, maar vanwege de coronacrisis moest Henny er 5 laten gaan. Met name de jonge collega’s maken veel gebruik van de ervaring en kennis van Hettie. Het is een hecht team, aldus Henny. Zij hoopt dat ze nog lang op deze voet kunnen doorgaan. Maar de tweede coronagolf en het al of niet sluiten van het zwembad hangen als het Zwaard van Damocles boven haar hoofd. Over het laatste valt eind dit jaar de beslissing. Als het zwembad definitief de deuren moet sluiten zullen er in de toekomst veel kinderen op een wachtlijst voor zwemlessen komen te staan. Zij zouden dan lessen kunnen volgen in Winschoten, Veendam en Stadskanaal, maar het is de vraag of deze baden die capaciteit aankunnen. Er komen nu al veel mensen uit deze plaatsen gebruik maken van het zwembad Emslandermeer. “De zes jaar dat ik mijn zwemschool run is een periode van zorg, strijd en stress geweest” vertelde Henny. Maar haar strijdlust is nog niet verdwenen; zij knokt tot het bittere eind door om het zwembad voor Westerwolde te behouden.

Bij het zwembad Emslandermeer was overigens deze week nog een “jubilaris”. Mevrouw Dien Huizing uit Onstwedde kreeg een bloemetje omdat zij al 25 jaar in het zwembad komt om te aquajoggen.

Foto’s: Bé Eelsing