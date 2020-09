DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Tussen 14 en 18 september is ingebroken in een houten schuur aan de Hermann-Schmitz-Straße in Dörpen. Daar werden twee e-bikes van het merk Batavus gestolen. De schade bedraagt 2.300 euro.

Papenburg

Op 15 oktober 2019 werd uit een bankfiliaal aan het Haubtkanal in Papenburg een portemonnee met daarin onder anderen pasjes gestolen. Nog dezelfde dag werd in dezelfde bank geprobeerd met het pasje geld op te nemen. Dit lukte niet omdat het pasje al geblokkeerd was. Vandaag heeft de politie foto’s van de dader vrijgegeven. Klik daar voor HIER. Herkent u deze persoon, neem dan contact op met politie Papenburg.

Weener

Tussen 23 september 16.00 uur en 24 september 07.00 uur zijn in Weener en omgeving vier bedrijfsauto’s opengebroken. Ook werd ingebroken bij een woning waarbij een van de bedrijfsauto’s stond. Van de bedrijfsauto’s, die allemaal waren voorzien van logo’s en namen van de firma’s, werden de sloten opengebroken. Vervolgens werd gereedschap buitgemaakt.

Uit een VW Crafter die geparkeerd stond aan de Hauptstraße in Stapelmoor werd een accuschroevendraaier en een klopboormachine gestolen. Uit een Mercedes Sprinter in dezelfde straat werden meerdere werktuigen weggenomen. Daar gingen de daders ook via het kelderraam het naastgelegen woonhuis binnen en stalen er diverse stukken gereedschap.

Aan de Neu Diele en de Alter Postweg werden respectievelijk een Mercedes Sprinter en een VW Crafter opengebroken. Ook daar bestond de buit uit gereedschap dat voor de bouw wordt gebruikt. De auto’s zijn eigendom van drie verschillende bedrijven. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De politie zoekt getuigen.