Nieuwe coronamaatregelen Veiligheidsregio Groningen

GRONINGEN – In acht veiligheidsregio’s is een sterke toename te zien in het aantal besmettingen met het coronavirus. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. In navolging van zes andere heeft het kabinet voor nog eens acht veiligheidsregio’s, waaronder de veiligheidsregio Groningen, ingedeeld in de categorie ‘zorgelijk’ (niveau 2).

Het Rijk heeft daarom maatregelen aangekondigd, die in alle acht de regio’s, dus ook in Groningen, vanaf zondag 27 september 2020 om 18.00 uur gelden. De maatregelen zijn gelijk in de hele regio Groningen.

Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden. Hiermee komt de toegangsstop die op vrijdag en zaterdag gold binnen de Diepenring in de stad Groningen te vervallen. Deze maatregelen gelden nu in de hele veiligheidsregio Groningen en zeven dagen per week.

Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel is een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.

Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers. Voor het melden van deze samenkomsten komt een digitaal formulier beschikbaar op www.veiligheidsregiogroningen.nl.

Aanvullend op deze maatregelen van het Rijk was de veiligheidsregio Groningen afgelopen week al gestart extra maatregelen op het gebied van handhaving en communicatie.

We vragen extra aandacht voor het naleven van de basisregels en het nemen van coronamaatregelen in het openbare leven, zoals in winkels, sportkantines en horeca. Daarmee bedoelen we dat mensen bij binnenkomst altijd hun handen desinfecteren, dat overal anderhalve meter afstand wordt gehouden. Dit wordt gestimuleerd door het gebruik van pijlen en andere markeringen. Bij bezoek aan de horeca vindt vooraf een gezondheidscheck plaats en moeten bezoekers hun contactgegevens achterlaten.

We hebben de afgelopen periode extra communicatiecampagnes en -materialen ontwikkeld om o.a. (internationale) studenten nog beter te bereiken. Inmiddels zijn extra materialen beschikbaar om jongeren te attenderen op het naleven van de basisregels en wordt gestart met het inzetten van rolmodellen.

We zijn als veiligheidsregio steeds in gesprek met onderwijsinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de MBO-instellingen. Ook is er nauw contact met de studentenverenigingen.

Basisregels

Het bestuur van de veiligheidsregio benadrukt dat het van groot belang is dat iedereen de basisregels naleeft:

Vermijd drukte.

Werk vanuit huis als dat kan.

Houd 1,5 meter afstand.

Ontvang maximaal 6 personen extra in huis Klachten? Blijf thuis en laat u testen door de GGD. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts, dan blijven ook gezinsleden thuis.

En natuurlijk: handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien.

Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.

Op de website van de Rijksoverheid staan alle landelijk geldende regels. Lees de regels op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Veiligheidsregio Groningen