Ondernemer in Midden-Groningen krijgt octrooi voor duurzaam geluidsscherm

HOOGEZAND – Het zijn lastige tijden voor veel ondernemers en de toekomst is onzeker door de coronacrisis. Het college van Midden-Groningen vindt het daarom extra bijzonder dat in deze periode ondernemers nieuwe kansen zien. BW2BioBased BV in Hoogezand is zo’n onderneming, hier worden innovatieve mogelijkheden benut om geluidsschermen van hennepbeton met kunststof uit petflessen te ontwikkelen. Wethouder Jaap Borg feliciteerde directeur Bert Koekoek met het verkrijgen van het octrooi voor dit duurzame product.

BW2BioBased in Hoogezand heeft op een innovatieve wijze geluidschermen van hennepbeton ontwikkeld. De gerecyclede kunststoffen zijn niet geïmpregneerd en staan dus geen giftige stoffen af aan de omgeving. Het scherm heeft goede geluidsisolerende capaciteiten, onderzoek wees uit dat het scherm 85% van het geluid absorbeert. Directeur Bert Koekkoek is samen met zijn compagnon Wim Vorsteveld, enthousiast over deze ontwikkeling en blij met het onlangs verkregen octrooi hierop.

Wethouder Economische Zaken Jaap Borg: “Het zijn onzekere tijden voor bedrijven maar ondanks dat zetten ondernemers in de coronacrisis ook stappen vooruit. Passie voor het ondernemen is dan zeker van belang, een voorbeeld hiervan is de directie van BW2BioBased.

De afgelopen periode heb ik met veel ondernemers telefonisch contact gehad. Even een gesprek om te horen hoe het gaat in deze lastige tijd en om ze een hart onder de riem te steken. We zijn als college er trots op dat er zoveel mooie bedrijven in de gemeente gevestigd zijn en dat we ondernemend Midden-Groningen kunnen ondersteunen met lokale en landelijke steunmaatregelen.

Ook doe ik hierbij nogmaals een beroep op iedereen die niet geraakt wordt door deze crisis om inkopen zoveel mogelijk bij lokale ondernemers te doen. Vooral nu blijft dat nodig!”

