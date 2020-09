Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 25 september 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Er zijn vanochtend weer brede opklaringen en het blijft overwegend droog, maar het is wel vochtig na de buien van afgelopen nacht.

Vanmiddag blijven er flinke opklaringen maar er zijn stapelwolken en mogelijk valt er een enkele bui. Maar meestal is het droog, de maximumtemperatuur is 15 graden, de wind is vanmiddag zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten.

Vanavond en vannacht is het rustig weer met kans op mistbanken, en ook morgenochtend is overwegend droog met kans op mist. Morgenmiddag neemt de kans op enkele buien toe en morgenavond lijkt regenachtig te worden. Middagtemperatuur morgen ook rond 15 graden. Zondag vallen er nog een paar buien en komt de zon erbij, bij 16 graden. Na het weekend is het heel redelijk weer met zonnige perioden en nog een enkele bui, en de temperatuur gaat dan iets omhoog.