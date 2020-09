Politie Emmen doet onderzoek drugshandel na overlastmeldingen

EMMEN – Na meerdere overlastmeldingen van alerte burgers zijn agenten een onderzoek gestart naar de handel in verdovende middelen in en rondom Emmen.

Naar aanleiding van dit onderzoek is gisteren een 40-jarige man uit Emmen op heterdaad aangehouden. Hij wordt verdacht van bezit en handel in harddrugs. Ook hebben agenten een zoeking gedaan in een woning aan de Emmensstraat in Emmen. Hierbij werd een grote hoeveelheid contant geld en een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Het onderzoek loopt nog volop, meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.

Ook nu blijkt dat meldingen van alerte buurtbewoners van groot belang kunnen zijn. Bewoners merken verdachte situaties in hun wijk vaak als eerste op. Het delen van informatie met de politie kan hen enorm helpen in opsporingsonderzoeken. Doe dit via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000. Bent u getuige van strafbare feiten? Dan is er sprake van een heterdaadsituatie, bel in dat geval met 112!

Bron: Politie Emmen